ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يستعيد توازنه بالفوز على كالياري

حقق نابولي فوزا مهما استعاد به انتصاراته على حساب ضيفه كالياري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة الثلاثة جاءت في 6 دقائق، فتقدم نابولي عبر فيكتور أوسيمين في الدقيقة 69، وتعادل ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 72، قبل أن يسجل خفيشا كفاراتسخليا هدف الفوز في الدقيقة 75.

أوسيمين سجل الهدف الأول، بعد عرضية ماريو روي من اليسار، ارتقى لها النيجيري بطريقة رائعة ويحولها برأسية تصدى لها الحارس وضربت بالقائم ودخلت الشباك.