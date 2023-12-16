ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يستعيد توازنه بالفوز على كالياري
حقق نابولي فوزا مهما استعاد به انتصاراته على حساب ضيفه كالياري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.
أهداف المباراة الثلاثة جاءت في 6 دقائق، فتقدم نابولي عبر فيكتور أوسيمين في الدقيقة 69، وتعادل ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 72، قبل أن يسجل خفيشا كفاراتسخليا هدف الفوز في الدقيقة 75.
أوسيمين سجل الهدف الأول، بعد عرضية ماريو روي من اليسار، ارتقى لها النيجيري بطريقة رائعة ويحولها برأسية تصدى لها الحارس وضربت بالقائم ودخلت الشباك.
وجاء التعادل سريعا لكالياري، بأقدام المهاجم بافوليتي الذي استغل توغل البديل لوفومبو من اليسار وتمريره لعرضية قابلها بركبته لداخل الشباك.
وبعد 3 دقائق، تقدم نابولي مجددا عن طريق كفاراتسخيليا الذي استغل توغل أوسيمين من بين مدافعي كالياري ليمرر الكرة بعرضية قابلها خفيشا بتسديدة صاروخية ضربت القائم وسكنت الشباك.
وتقدم نابولي حامل اللقب مركزين ليصبح الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفا على لاتسيو الذي يقع في منتصف الجدول يوم الأحد، ويحتل كالياري المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.