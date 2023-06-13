عُرض عليه كرسيٌّ متحركٌ.. ووكر يساعد غريليش على الوقوف (صورة)

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة تظهر كايل ووكر نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهو يساعد زميله بالفريق جاك غريليش على الوقوف أثناء توجّهه إلى مطار إيبيزا لاستكمال الاحتفالات بالثلاثية التاريخية.

وتمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق ثلاثية تاريخية هي الثانية في تاريخ جميع أندية انجلترا بعد مانشستر يونايتد، إذ تمكَّن رجال المدرب بيب غوارديولا من الفوز بالدوري وكأس الاتحاد المحليين بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وبدأت احتفالات الثلاثية التاريخية فور انتهاء مباراة إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول حتى وصلت أمس إلى مدينة مانشستر التي اكتست باللون الأزرق في احتفالات الفريق.

وبدا أن جاك غريليش قد بالغ في الاحتفال وبذَل مجهودًا ضخمًا، إذ ظهر مرهَقًا إلى جانب زميله كايل ووكر أثناء توجّههما إلى مطار إيبيزا.