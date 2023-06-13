عُرض عليه كرسيٌّ متحركٌ.. ووكر يساعد غريليش على الوقوف (صورة)

عُرض عليه كرسيٌّ متحركٌ.. ووكر يساعد غريليش على الوقوف (صورة)
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة تظهر كايل ووكر نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهو يساعد زميله بالفريق جاك غريليش على الوقوف أثناء توجّهه إلى مطار إيبيزا لاستكمال الاحتفالات بالثلاثية التاريخية.
وتمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق ثلاثية تاريخية هي الثانية في تاريخ جميع أندية انجلترا بعد مانشستر يونايتد، إذ تمكَّن رجال المدرب بيب غوارديولا من الفوز بالدوري وكأس الاتحاد المحليين بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
وبدأت احتفالات الثلاثية التاريخية فور انتهاء مباراة إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول حتى وصلت أمس إلى مدينة مانشستر التي اكتست باللون الأزرق في احتفالات الفريق.
وبدا أن جاك غريليش قد بالغ في الاحتفال وبذَل مجهودًا ضخمًا، إذ ظهر مرهَقًا إلى جانب زميله كايل ووكر أثناء توجّههما إلى مطار إيبيزا.
وظهر ووكر يساعد غريليش على المشي وهو أمر استمر على ما يبدو حتى وصلا إلى المطار، إذ عرض عليه الموظفون كرسيًّا متحركًا بحسب ذا صن.
وقالت الصحيفة إن اللاعب لم يستجب للأمر إذ صعد إلى الطائرة دون مساعدة.
واحتفل غريليش برفقة زملائه في مانشستر سيتي على مدار 3 أيام بموسم يُعد هو الأفضل في تاريخ نادي مانشستر سيتي الذي حقق للمرة الأولى لقب دوري أبطال أوروبا.
ومن المعروف عن غريليش تناول الكحوليات، إذ شوهد الصيف الماضي يشرب بكثافة أيضًا وهو ما خلق تخوّفًا حول حالته البدنية، لكن تلك المخاوف تبددت تمامًا بعدما قدَّم موسمًا استثنائيًّا مع ناديه.
وكان غريليش أحدَ العناصر الرئيسة في فريق مانشستر سيتي طوال الموسم برفقة المدرب غوارديولا، إذ قدَّم موسمًا قويًّا للغاية يُعدُّ الأفضل له منذ قدومه من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.