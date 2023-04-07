سبورت: برشلونة يتوقع موافقة رابطة الليغا على تسجيل ميسي

ويأمل برشلونة أولا في الحصول على موافقة رابطة الليغا مع الخطة الخاصة به لخفض سقف الراتب، وبعد ذلك، سيبدأ هجومه الأخير مع ميسي وحاشيته، وهو أمر لم يحدث بعد.

وأشارت "سبورت" إلى أنه في الأسبوع المقبل سيجتمع المسؤولون التنفيذيون في برشلونة مع رابطة الليغا لاستكشاف اتفاق لخفض سقف الرواتب.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة يعد خطة جدوى تتضمن تخفيض النفقات والميزانية.

وأكدت "سبورت" أن اجتماع الأسبوع المقبل هو مفتاح حل العقبات أمام إتمام صفقة ميسي.