سبورت: برشلونة يتوقع موافقة رابطة الليغا على تسجيل ميسي
كشفت صحيفة "سبورت" عن تطور مهم في سعي برشلونة لإعادة هدافه التاريخي وأسطورته ليونيل ميسي.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة لديه بالفعل استراتيجية واضحة لتحقيق عودة ميسي إلى كامب نو.
وأكدت الصحيفة أن هناك الكثير من التفاؤل في برشلونة رغم أن المفاوضات لم تبدأ بعد.
ويأمل برشلونة أولا في الحصول على موافقة رابطة الليغا مع الخطة الخاصة به لخفض سقف الراتب، وبعد ذلك، سيبدأ هجومه الأخير مع ميسي وحاشيته، وهو أمر لم يحدث بعد.
وأشارت "سبورت" إلى أنه في الأسبوع المقبل سيجتمع المسؤولون التنفيذيون في برشلونة مع رابطة الليغا لاستكشاف اتفاق لخفض سقف الرواتب.
وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة يعد خطة جدوى تتضمن تخفيض النفقات والميزانية.
وأكدت "سبورت" أن اجتماع الأسبوع المقبل هو مفتاح حل العقبات أمام إتمام صفقة ميسي.
وحال موافقة الليغا سيكون برشلونة بالفعل في وضع يسمح له بالتفاوض بشكل مفتوح مع ميسي وحاشيته على أن ينتظر برشلونة "الطلاق" بين ميسي وإدارة باريس سان جيرمان.
وذكرت "سبورت" أنه إذا قرر ميسي قطع مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان فإن برشلونة سيدخل المشهد.
ووقتها سيقدم برشلونة عرضًا اقتصاديًا جذابًا ولكن في حدود إمكانياته لإقناع المهاجم الأرجنتيني، لكن من الواضح أنه لن يكون اقتراحًا فلكيًا، لكنهم يثقون في استعداد جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيكون العقد لموسم واحد حيث يريد تشافي مدرب برشلونة ضم ميسي لأنه يدرك أنه لا يزال أفضل لاعب في العالم.