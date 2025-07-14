يوسف بلايلي يوجّه ضربة مفاجئة للترجي التونسي

قرر النجم الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الترجي التونسي عدم تجديد عقده مع الفريق لموسم إضافي ليضع حدا للتكهنات وحالة الترقب التي سادت أوساط مشجعي الفريق الأحمر والأصفر طيلة الأسابيع الماضية.

وانضم بلايلي للترجي في يوليو 2024 قادما من مولودية الجزائر، بعد أن قاد الأخير للتتويج بطلا للدوري، ووقع قبل بداية موسم 2024 ـ 2025 عقدا مع الترجي ينتهي في يونيو 2026.

وفتحت إدارة الترجي قنوات التفاوض مع بلايلي ووالده عبد الحفيظ، وهو في الوقت نفسه وكيل أعماله، لتمديد عقده لموسم إضافي إلا أن مسار المفاوضات لم ينته باتفاق بين الطرفين وفق ما أكده والد اللاعب.

وقال عبد الحفيظ بلايلي وكيل أعمال نجم الترجي التونسي لوسائل أعمال جزائرية أن نجله لن يجدد عقده مع الفريق بعد نهايته في يونيو المقبل، مضيفا في تصريحات لصحيفة "كومبيتيسيون" المحلية (Compétition) أن بلايلي سيكتفي بمدة العقد الحالية مع الترجي على أن يغادر في نهاية موسم 2025 ـ 2026.

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ويعد قرار بلايلي ووالده بمثابة الضربة الموجعة للترجي بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة للدولي الجزائري الذي كان فاعلا في كل تتويجات الفريق خلال الموسم الماضي، كما قاده لمشاركة اعتبرها الكثيرون إيجابية للترجي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وأشار عبد الحفيظ بلايلي في تصريحاته إلى إمكانية عودة نجله إلى مولودية الجزائر، قائلا: "مولودية الجزائر فريق كبير وترك فيه يوسف انطباعًا رائعًا والآن على المسؤولين في النادي القيام بما يجب عليهم فعله".

ورجح وكيل أعمال يوسف بلايلي أن تكون العودة لمولودية الجزائر هي المحطة المقبلة للاعب وذلك بداية من يناير 2026، أي قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع بطل الدوري التونسي.

ويشار إلى أن بلايلي لعب مع الترجي 37 مباراة في موسم 2024 ـ 2025 سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى في كل المسابقات.