تطورات خطيرة.. إيزاك يصدم الهلال السعودي

شهدت مفاوضات انتقال اللاعب السويدي ألكساندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى نادي الهلال السعودي تطورات خطيرة في الساعات القليلة الماضية.

وارتبط اسم النجم السويدي بالرحيل إلى الهلال من أجل تدعيم خط الهجوم بناء على رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق السعودي.

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ودخل الهلال في منافسة شرسة مع ليفربول الإنجليزي من أجل الفوز بخدمات المهاجم السويدي المتألق مع نيوكاسل.

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وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس عن تطور جديد بشأن مفاوضات الهلال مع إيزاك، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تعد جادة في هذا السياق.

في الوقت الذي كشف الصحفي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس عن إبداء الهلال رغبته في تقديم عرض ضخم وتاريخي لجلب إيزاك للدوري السعودي.

وأوضح أن اللاعب نفسه غير متحمس لفكرة الانتقال لدوري روشن في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن ليفربول يضغط بقوة لحسم صفقة إيزاك، ومستعد لجعلها الصفقة الأغلى في تاريخ إنجلترا.

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ولعب المهاجم صاحب الـ 25 عاماً في نادي آيك السويدي قبل رحيله إلى بروسيا دورتموند الألماني عام 2016 في تجربة لم تجد نجاحاً لافتاً.

ورحل إيزاك إلى ريال سوسيداد الإسباني في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو قبل انتقاله للدوري الإنجليزي بقميص نيوكاسل في صيف 2022 في صفقة مدوية بلغت قيمتها 70 مليون يورو.