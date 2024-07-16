ترتيب الدوري المصري.. مباريات نارية تنتظر الزمالك

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباريات نارية بالدوري المصري الممتاز، عقب تعادله أمس أمام بلدية المحلة.

ولا يزال بلدية المحلة مهددًا بالهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، رغم أنه فرض التعادل السلبي على الزمالك في مباراة مؤجلة أمس الاثنين، وبات في حاجة إلى معجزة للبقاء بين الكبار.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس، بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 68 نقطة من 28 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي تتبقى له أربع مباريات مؤجلة.

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وفيما يلي المباريات المتبقية للزمالك في بطولة الدوري المصري:

الأحد: 21 يوليو 2024 الداخلية والزمالك.

الجمعة: 26 يوليو 2024 الزمالك وبيراميدز.

الاثنين: 29 يوليو 2024 المقاولون العرب والزمالك.

الجمعة: 2 أغسطس 2024 الزمالك والجونة.

الاثنين: 5 أغسطس 2024 الزمالك وإنبي

الخميس: 8 أغسطس 2024 زد والزمالك.

الأربعاء: 14 أغسطس 2024 الزمالك وطلائع الجيش.

السبت: 17 أغسطس 2024 بلدية المحلة والزمالك.