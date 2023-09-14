الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي يمنح مباراة ميلان وإنتر ميلان المزيد من الإثارة

يصعب التكهن بما إذا كانت نتيجة قمة ميلان، بعد غد السبت، ستؤثر على السباق نحو لقب المسابقة في وقت لاحق من الموسم، لكن فوز إنتر ميلان أو ميلان سيجعل المنتصر ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وعقب خسارة نابولي حامل اللقب أمام ضيفه لاتسيو في الجولة الماضية، تربع عملاقا ميلان على صدارة الدوري بعد تحقيق العلامة الكاملة من ثلاث مباريات.

ويلعب الفريقان لأول مرة في سان سيرو وهما في الصدارة منذ عام 1962، وكان فيورنتينا يقاسمهما الصدارة وقتها.

وكان لإنتر ميلان الكلمة العليا في الموسم الماضي.