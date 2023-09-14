الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي يمنح مباراة ميلان وإنتر ميلان المزيد من الإثارة
يصعب التكهن بما إذا كانت نتيجة قمة ميلان، بعد غد السبت، ستؤثر على السباق نحو لقب المسابقة في وقت لاحق من الموسم، لكن فوز إنتر ميلان أو ميلان سيجعل المنتصر ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.
وعقب خسارة نابولي حامل اللقب أمام ضيفه لاتسيو في الجولة الماضية، تربع عملاقا ميلان على صدارة الدوري بعد تحقيق العلامة الكاملة من ثلاث مباريات.
ويلعب الفريقان لأول مرة في سان سيرو وهما في الصدارة منذ عام 1962، وكان فيورنتينا يقاسمهما الصدارة وقتها.
وكان لإنتر ميلان الكلمة العليا في الموسم الماضي.
وفاز إنتر ميلان أربع مرات متتالية في آخر خمس مباريات منها مباراتا دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفوزه يوم السبت سيكون الخامس تواليا وهو ما سيحققه للمرة الأولى في القمة.
لكن ميلان اختلف عن فريق الموسم الماضي الذي حقق نتائج مخيبة للآمال في رحلة الحفاظ على لقب الدوري.
ومع انضمام العديد من الوجوه الجديدة، تخوف البعض من حاجة فريق المدرب ستيفانو بيولي للوقت للتأقلم، لكن تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الافتتاحية نفى هذه النظرية.
وأثبتت ثلاثة عناصر جديدة أهميتها لتشكيلة ميلان خلال بدايته القوية، حيث شارك تايجاني رايندرز وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس-تشيك في المباريات الثلاث منذ البداية.
وسجل بوليسيتش في أول مباراتين ليصنع تهديدا للمنافسين من الجبهة اليمنى لميلان ويضيف التوازن بعد الاعتماد على الجبهة اليسرى بقيادة رافائيل لياو لفترة طويلة.
وأضاف لوفتس-تشيك القوة البدنية لوسط الملعب كما قدم تمريرتين حاسمتين، بينما عوض صانع اللعب رايندزر انتقال ساندرو تونالي إلى نيوكاسل.
وتبددت الشكوك حول قدرة أوليفييه جيرو على مواصلة تسجيل الأهداف مع اقترابه من سن 37 عاما بعدما أحرز المهاجم الفرنسي أربعة أهداف حتى الآن ليتأخر بهدف واحد عن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان متصدر قائمة هدافي الدوري.
وسجل مارتينيز 21 هدفا في الموسمين الماضيين لكنه استهل هذا الموسم بأفضل أداء له على الإطلاق.
وبعد رحيل الثنائي الهجومي روميلو لوكاكو وإيدن دجيكو عن فريق المدرب سيموني إنزاغي، سجل اللاعب الجديد ماركوس تورام في الفوز الكبير لإنتر ميلان 4/0 على فيورنتينا بالجولة الماضية.
وسيكون التحضير للقمة في الأيام القليلة المقبلة عقب عودة أغلب العناصر الأساسية للفريقين بعد انتهاء المباريات الدولية.
ويأمل ميلان في تعافي جيرو بعد خروجه مصابا في فوز فرنسا على أيرلندا، الأسبوع الماضي، وإذا لم يلحق بالمباراة فإن لوكا يوفيتش، المنضم من فيورنتينا مؤخرا على سبيل الإعارة، ينتظر فرصة للتوهج.
ويفتقد ميلان المدافع فيكايو توموري بسبب الإيقاف بينما يتوقع عودة سيمون كير.
وسيكون انتهاء قمة ميلان بالتعادل في صالح يوفنتوس.
ويتأخر الفريق القادم من تورينو بنقطتين عن عملاقي ميلانو، لكن فوزه على لاتسيو، الذي حقق انتصاره الأول في الموسم على حساب نابولي، سيجعله يتقدم معهما للصدارة.
ويتطلع نابولي للتعافي سريعا لمحاولة الحفاظ على اللقب عندما يحل ضيفا على جنوة الصاعد حديثا بينما يطمح ليتشي، الذي تجنب الخسارة حتى الآن، لمواصلة المفاجآت عندما ينتقل لمواجهة مونزا يوم الأحد.
وسيحاول روما فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي جمع نقطة واحدة من ثلاث مباريات، إنعاش موسمه عندما يستضيف إمبولي يوم الأحد.