منح الضوء الأخضر.. الأهلي المصري يفاوض "مدربا كبيرا" لقيادة الفريق

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب استعراض الأسماء المعروضة عليها لاختيار أحدهم لتدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية في إطار منافسات الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة مدير أعمال فرناندو سانتوس لـ "إرم نيوز": هناك جلسة مع الأهلي المصري ولكن

أخبار ذات علاقة استبعد اسمين.. محمود الخطيب يحدد موعد إعلان مدرب الأهلي المصري

ويتولى حاليًّا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ووفقًا لآخر التقارير، فقد تم طرح اسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل مؤخرًا عن قيادة باناثينايكوس اليوناني.

أخبار ذات علاقة لن نجلس مع وكيلك.. الأهلي المصري يشعل صداما مع إمام عاشور

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "هناك مفاوضات تم فتحها مع البرتغالي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والمدرب بدوره منح الضوء الأخضر لوكيله في مصر للحديث باسمه، كما تم استطلاع رأي بعض اللاعبين الذين تعاملوا معه في المنتخب الأول، وسيكون مكسبًا كبيرًا للنادي وهو مدرب جيد جدًّا وقريب من الكرة المصرية".

فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم الـ31 من أكتوبر الماضي، وقاده في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربًا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم أفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويحتل الفريق الأحمر حاليًّا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.