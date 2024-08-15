سيتولى محام مصري شهير، قضية الدفاع عن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعد إحالته إلى المحاكمة، اليوم الخميس، بتهمة القتل وتعاطي المخدرات على خلفية حادث سير، فجر الأحد الماضي، في أثناء عودته من طريق الساحل الشمالي إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة بعدما صدمه أحمد فتوح بسيارته، وهو ما تسبب في إلقاء القبض على اللاعب والتحقيق معه من جانب الجهات المختصة.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن المحامي أشرف عبدالعزيز، المحامي الخاص بلاعبي النادي الأهلي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، هو من سيتولى الدفاع عن فتوح في قضيته.

وقال مهيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن أشرف عبدالعزيز المحامي الشهير، هو من سيتولى من الآن الدفاع عن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك".

يذكر أن مصدراً داخل نادي الزمالك، قد أكد في وقت سابق لـ"إرم نيوز" أن مجلس الإدارة كلف فريقًا قانونيًا للدفاع عن فتوح، وحضر مع اللاعب جلسة التحقيقات في مدينة العلمين.

كما قال مصدر قانوني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحكم المنتظر ضد فتوح هو الحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات.

وأضاف: "في حالة تسوية الأمور مع أهل المتوفى ودفع الدية وتم التنازل، سيحاسب اللاعب على تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات".