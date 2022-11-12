الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين
تشهد الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين الشارقة وضيفه العين.
وتقام اليوم السبت أيضا 3 مواجهات أخرى تجمع بين عجمان وضيفه اتحاد كلباء كما يلتقي بني ياس ضيفه الوصل ويخرج البطائح لمواجهة دبا الفجيرة.
وانطلقت الجولة العاشرة أمس الجمعة بفوز عريض حققه شباب الأهلي دبي على النصر بنتيجة 3-0 كما فاز الوحدة على مضيفه الجزيرة بنتيجة 1/0 وتغلب خورفكان على الظفرة بنتيجة 4/3.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد العين، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة الساعة 19:30 اليوم السبت بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، كما تنقل عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وأيضا عبر قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 19 نقطة بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد كما تلقى خسارتين.
وسجل الشارقة 16 هدفا وسجل 7 أهداف، ويعد الإسباني باكو ألكاسير هداف الفريق برصيد 5 أهداف.
ويحتل العين المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى 3 خسائر.
وسجل العين 22 هدفاً وتلقى 10 أهداف، ويعد التوغولي لابا كودجو هداف الفريق والدوري برصيد 10 أهداف.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1/1 يوم 26 مايو الماضي بالدوري كما أن آخر زيارة للعين إلى ملعب الشارقة بنتيجة 8 يناير الماضي وفاز الشارقة بنتيجة 2/0.
ويدير اللقاء الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش ويعاونه آروس ستويكوفيتش وميلان ميهايلوفيتش والإماراتي سهيل عبدالله حكماً رابعا بجانب لازار لوكيتش حكم تقنية الفيديو والإماراتي صقر الزعابي مساعدا لحكم الفيديو.
أسلحة الشارقة
يبحث الشارقة عن تحقيق الفوز لمواصلة التواجد في الصدارة خاصة بعد فوز الوحدة خارج ملعبه على الجزيرة ووصوله إلى 22 نقطة وأيضا شباب الأهلي دبي.
وقال الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة صعبة للغاية ضد العين حامل اللقب.
وأوضح أن المباراة تعتبر قمة جماهيرية وهو ما يمنح الفريقين دوافع كبيرة لتقديم مستويات مميزة خلال المباراة.
ويعتمد كوزمين على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد، وأمامه الرباعي مانولاس وشاهين عبد الرحمن وماركوس ميلوني والحسن صالح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد عبدالباسط وخالد باوزير وميراليم بيانيتش، مع ثلاثي خط الهجوم لوان بيريرا وكايو لوكاس وباكو ألكاسير.
أوراق العين
يأمل العين تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه والدخول إلى سباق الصدارة في ترتيب الدوري الإماراتي وعدم توسيع الفارق مع ثلاثي القمة.
وقال الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الشارقة فريق قوي ويلعب على أرضه موضحا أن هذه المواجهة بمثابة لقاءات الديربي في ظل التنافسية بين الفريقين.
وأشار إلى أن فريقه جاهز تماما لهذه المواجهة ويسعى لتحقيق الفوز على حساب الشارقة.
ويقود تشكيلة العين المتوقعة حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي بندر الأحبابي ورافاييل أنتونيو وكوامي أوتون وإيريك جورجينس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وأندريه يارمولينكو، مع ثلاثي خط الهجوم ماتيوس بالاسيوس وسفيان رحيمي ولابا كودجو.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين وخارج التوقعات.
وأشار إلى أن العين لديه أسلحة هجومية مميزة بوجود رحيمي ولابا ولكن الشارقة منظم ولديه أيضا عناصر مهمة تستطيع صناعة الفارق خاصة باكو وبيانيتش.