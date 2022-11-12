الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين

أسلحة الشارقة

يبحث الشارقة عن تحقيق الفوز لمواصلة التواجد في الصدارة خاصة بعد فوز الوحدة خارج ملعبه على الجزيرة ووصوله إلى 22 نقطة وأيضا شباب الأهلي دبي.

وقال الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة صعبة للغاية ضد العين حامل اللقب.

وأوضح أن المباراة تعتبر قمة جماهيرية وهو ما يمنح الفريقين دوافع كبيرة لتقديم مستويات مميزة خلال المباراة.

ويعتمد كوزمين على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد، وأمامه الرباعي مانولاس وشاهين عبد الرحمن وماركوس ميلوني والحسن صالح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد عبدالباسط وخالد باوزير وميراليم بيانيتش، مع ثلاثي خط الهجوم لوان بيريرا وكايو لوكاس وباكو ألكاسير.