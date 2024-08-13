التقطت عدسات المصورين خلال التدريبات الأخيرة لفريق النصر السعودي صورا للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وهو يسخر من طريقة احتفالية زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وظهر رونالدو في الصور التي التقطها المصور عبد الله الفهيدي ونشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، وهو يقوم بتقليد تاليسكا أثناء تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مواجهة النصر والتعاون، مساء غد الأربعاء، فيما تقام المواجهة الافتتاحية بين الهلال بطل الدوري، والأهلي ثالث ترتيب الدوري، مساء اليوم الثلاثاء.

وتستضيف مدينة أبها، من اليوم الثلاثاء وحتى السبت، النسخة الـ11 من بطولة السوبر، التي تشمل الهلال، بطل الدوري وكأس الملك، والنصر، وصيف البطولتين، والأهلي والتعاون، ثالث ورابع الدوري.

وسبق للنصر أن توج بالسوبر السعودي في عامي 2019 و2020، بينما لم يحصد التعاون البطولة من قبل، واحتل الوصافة مرة واحدة أمام الهلال (الأكثر تتويجًا بـ4 ألقاب) في نسخة 2021.