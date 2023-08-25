سانتو عن خلافه المزعوم مع بنزيما: "كلام فارغ"

وقالت تقارير أمس الأربعاء إن علاقة بنزيما باتت متوترة بالمدرب البرتغالي التي ذكرت أنه يرى أن النجم الفرنسي لا يناسب طريقة لعبه وأنه لم يطلب التعاقد معه.

وأضافت أن اللاعب يشعر بالاستياء من المعاملة التي يتلقاها من المدرب البرتغالي ورفضه حصول اللاعب الفرنسي على شارة القيادة.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي عبر مترجم: "من يعرفني يعرف أن هذا كلام فارغ".

وأضاف: "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة. لدينا مجموعة رائعة ونحن سعداء لوجود بنزيما تحديدا".

وتابع: "هو نفسه سعيد وهذا ما يمكن رؤيته على أرض الملعب. هو يستمتع باللعب للاتحاد".

وهاجم سانتو وسائل الإعلام التي ذكرت هذا النبأ وقال "أعرف من أين تأتي هذه الأخبار. نحن مجموعة قوية".

وتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات.