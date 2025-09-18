مدرب نيوكاسل يحدد أخطر عنصر في صفوف برشلونة

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أبرز تهديد لفريق نيوكاسل يونايتد خلال مواجهته برشلونة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك في بداية قوية بمنافسات دوري أبطال أوروبا، في الطريق نحو اللقب الذي يأمل النادي الإسباني في التتويج به.

ويدخل البارسا المباراة بعد فوزه الكبير في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني على حساب فالنسيا، حيث انتصر بسداسية دون رد، ويحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.

ونيوكاسل حقق فوزًا على وولفرهامبتون بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وقالت الصحيفة في تحليلها للقاء: "تتحول كل مباراة لبرشلونة إلى عرض فني يقوده بيدري، إذ لا يمنح المدرب هانزي فليك أي راحة للاعب، لأنه اليوم يُعتبر لاعبًا استثنائيًّا وفريدًا من نوعه، فهو قائد الأوركسترا في الفريق الكتالوني، وأكثر عناصره إبداعًا، وكابوسًا حقيقيًّا للمنافسين، أمام فالنسيا، حيث حمل شارة القيادة، قدم مرة أخرى أداءً متكاملًا. يودرك نيوكاسل أنه إذا أراد امتلاك أي فرصة لإيقاف برشلونة، فعليه أن يحدّ اليوم من الإبداع الكروي الذي يقدمه بيدري، اسم الدولي الإسباني مُدوّن في دفتر ملاحظات مدرب الفريق الإنجليزي، إيدي هاو، كأحد أبرز التهديدات التي يفرضها البلوغرانا".

وأضاف التقرير: "خاض برشلونة أربع مباريات في الليغا، وكان بيدري أساسيًّا في جميعها، هو عنصر ثابت في محور خط الوسط الكتالوني، لاعب الارتكاز الدولي، البالغ من العمر 22 عامًا، لا يعرف الراحة. ولا يُتوقع أن يحصل عليها مساء الخميس في ملعب سانت جيمس بارك، خلال المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، لا يمكنه ذلك، فهو نصف برشلونة، إمكانياته ورؤيته للملعب، ومهارته في المراوغة، وقدرته على إيجاد خطوط التمرير، ودقته في التمريرات المتبادلة، كلها عوامل تجعل منه قطعة لا غنى عنها في تشكيلة فليك".

وتابع: "أمام فالنسيا، قدم بيدري، أرقامًا استثنائية مرة أخرى، وكان نيوكاسل يراقب أداءه عن كثب، خلال الـ 81 دقيقة التي قضاها على أرض الملعب، حقق لاعب برشلونة 94 تمريرة ناجحة (منها 16 في الثلث الأخير من الملعب)، و116 لمسة للكرة، و9 استخلاصات، ونجح في مراوغتين من أصل ثلاث محاولات، وسدد مرة واحدة، وتعرض لخطأ واحد، دون أن يرتكب أي مخالفة، ودعته جماهير البلوغرانا بتصفيق حار".

واختتم: "رغم العدد الكبير من الدقائق والمباريات التي خاضها على مدار المواسم الماضية، يُظهر بيدري أداءً عاليًا وقوة بدنية كبيرة: في الموسم الماضي، غاب عن مباراة واحدة فقط مع برشلونة لأسباب طبية، وكانت بسبب إصابته بنزلة معوية".