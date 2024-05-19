ثلاثي برشلونة وفينيسيوس.. أسماء قد تمنح الدوري الفرنسي "قبلة الحياة"

مخطئ من يدعي أن الدوريات الكبرى لا تهتز برحيل الأسماء الكبيرة، فقبل أعوام عندما رحل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن الدوري الإسباني كان التأثير كبيرًا حقًّا.

وخروج مارادونا من نابولي نحو إشبيلية أخذ أعدادًا غفيرة من الدوري الإيطالي لنظيره الإسباني.

والآن جاء دور كيليان مبابي الذي يغادر باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات من الخدمة في النادي العاصمي.

الجميع في فرنسا سيفتقد مبابي، لكن رعاة الدوري سيفتقدونه أكثر من أي أحد آخر، فالتأثير الإعلاني للنجم الكبير والمقابل المادي لوجوده في البطولة لا يضاهى.

لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الدوري الفرنسي ورابطة أنديته من أجل مساعدة نفسها في استعادة صورتها الإعلانية ربما عن طريق أسماء أخرى قد تكون متاحة قريبًا، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:

روبرت ليفاندوفسكي

نجم هجوم برشلونة يريد النادي الكتالوني التخلص من راتبه الكبير في العام الثالث من عقده، ولن يمانع تركه يرحل بشكل مجاني أو بمقابل مادي بسيط إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ليفاندوفسكي يريد البقاء لكن الأموال أقوى من أي شيء آخر، لذلك لو وجد فرصة حقيقية لمشروع رياضي مبشر وراتب جيد سيرحل، ولِم لا ينضم لباريس سان جيرمان كما أراد الفريق الفرنسي قبل عامين.

فينيسيوس جونيور

نجم ريال مدريد يبدو من الجنون التفكير في رحيله عن النادي الملكي، لكن فينيسيوس الذي يصنع أسطورته يومًا بعد يوم ربما لا يجد له مكانًا قريبًا في الفريق العاصمي مع وصول كيليان مبابي وتألق جود بيلينجهام.

فينيسيوس دائم الدخول في مشاكل داخل وخارج الملعب في إسبانيا، بالفعل أراد باريس سان جيرمان ضمه، ولِم لا ينجح في ذلك بعد عام أو عامين؟

جمال موسيالا

قد يظن البعض أن هناك أسماء لا يمكن المساس بها في فرقها، مثل: جمال موسيالا في بايرن ميونخ، لكن هذا ليس حقيقيًّا.

نجوم الدوري الألماني لا عزيز لهم إلا في حالة ماركو رويس، ورحيل موسيالا عن بايرن ميونخ قد يتوقف فقط على حدوث ذلك في الوقت المناسب، سواء مع نهاية عقده أو وصول عرض مالي مغر لفريق يبحث عن إعادة البناء بعد موسم صفري محبط.

فيكتور أوسيمين

النجم النيجيري بالفعل قريب من الدوري الفرنسي، وبالتحديد باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في صفوف نابولي بنهاية الموسم.

أوسيمين لاعب نجم ويستطيع أن يعيد بعضًا من البريق الذي سيفقده هجوم باريس سان جيرمان برحيل مبابي.

هاري كين

حالة أخرى من صفوف بايرن ميونخ هو نجم النادي البافاري هاري كين الذي جاء من توتنهام قبل عام واحد فقط فاختفت البطولات.

رغم أرقامه الفردية الهائلة فإن كين لم يحصد أي لقب، وبايرن كما ذكرنا سيمر بمرحلة إعادة بناء شديدة الحدة، فربما نراه يرحل إلى الدوري الفرنسي قريبًا.

رودريغو

تهديد رحيل رودريغو في صفوف ريال مدريد بعد انتقال كيليان مبابي للملكي يعد أكبر بكثير من تهديد رحيل فينيسيوس.

فرودريغو سيكون أول من يتم التضحية به في التشكيلة الأساسية من أجل وضع مبابي في الملعب، لذلك قد يكون الدوري الفرنسي وجهة مناسبة بالنسبة له.

مواهب جديدة

كما خرج علينا كيليان مبابي قبل عدة أعوام وجيمس رودريغيز قبله بعدة أعوام من موناكو وكما نرى برادلي باركولا في باريس الآن، قد نرى مواهب جديدة تستطيع تكرار نجاح مبابي في فرنسا وتحمل البطولة لمستويات إعلانية جديدة.