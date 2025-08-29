على رأسهم أرنولد.. توخيل يصدم 3 نجوم في قائمة منتخب إنجلترا

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة "الأسود الثلاثة" لخوض مباراتي أندورا وصربيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في شهر سبتمبر المقبل.

ووجه توخيل صدمة إلى 3 نجوم في قائمة المنتخب الإنجليزي بعد أن قرر عدم استدعائهم إلى المعسكر.

وخرج من حسابات توخيل في قائمة منتخب إنجلترا اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد نجم ريال مدريد الإسباني، والذي يبقى الخاسر الأكبر من القائمة بعد ابتعاده عن معسكر منتخب بلاده بسبب تراجع مردوده مع الفريق المدريدي.

وانضم أرنولد إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، وشارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

اللاعب الثاني الذي تلقى صدمة بخروجه من قائمة منتخب إنجلترا كان جاك غريليش الذي تألق مع خروجه معارًا عن مانشستر سيتي وصناعته هدفين مع إيفرتون.

ووجه توخيل صدمة قوية للاعب إيفان توني باستبعاده رغم تألقه مع الأهلي السعودي.

وسجل توني هدف فوز فريقه على حساب نيوم في الجولة الأولى لدوري روشن بجانب مساهمته في تحقيق لقب السوبر السعودي.

وعاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس إلى التشكيلة، كما تم استدعاء كل من إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست وجيد سبينس لاعب توتنهام إلى المنتخب للمرة الأولى.

وتلعب إنجلترا أمام أندورا في فيلا بارك يوم 6 سبتمبر المقبل، ثم صربيا بعدها بثلاثة أيام في بلغراد.

وفيما يلي تشكيلة منتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

خط الدفاع: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامنتو، جيد سبينس، جون ستونز

خط الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روغرز، آدم وارتون

خط الهجوم: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.