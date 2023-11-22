"انتبه إلى ما تقول".. تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ميسي ورودريغو (فيديو)

كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومُني منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء بواسطة رأسية رائعة حولها في مرمى أليسون بيكر.