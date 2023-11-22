"انتبه إلى ما تقول".. تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ميسي ورودريغو (فيديو)
كشفت قناة "TyCSports" تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومُني منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء بواسطة رأسية رائعة حولها في مرمى أليسون بيكر.
وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجَّه له حديثًا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.
وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث، موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".
وبدوره قام ميسي بالتوجّه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".
وما يُرجّح صحة الحديث الذي كشفته القناة، هو ما قاله دي باول، نجم الأرجنتين، عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقًا على فوز منتخب بلاده، إذ قال: "لكل الذين جاؤوا، ولأولئك الذين شجعونا من الوطن ولكل الأرجنتينيين. التاريخ لا يكتبه الجبناء".
وباتت خسارة الكلاسيكو هي الثالثة على التوالي لمنتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في واحدة من أسوأ النتائج في تاريخ السامبا عبر التاريخ في التصفيات.
بهذه النتيجة يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 8 أهداف وتلقى 2.
بينما يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 8 أهداف وتلقى 7.