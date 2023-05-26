مانشستر يونايتد يكتسح تشيلسي برباعية ويضمن مقعده بدوري أبطال أوروبا

تقدم مانشستر يونايتد مبكرا من خلال البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل مانشستر يونايتد هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، أعقبه هدف آخر حمل توقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، بينما سجل جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.