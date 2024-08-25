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مفاجأة كبيرة في تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد | إرم نيوز

رياضة

مفاجأة كبيرة في تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد

مفاجأة كبيرة في تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد
ريال مدريد
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 2:04 م

فجّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة مدوية، قبيل مباراة الفريق الملكي أمام بلد الوليد.

ويستقبل ريال مدريد نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، على ملعب البرنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني "لا لليغا".

ويغيب عن ريال مدريد لاعبه جود بيلينغهام، الذي تعرض للإصابة، حسبما أعلن النادي الملكي.

وأجمعت وسائل إعلام الإسبانية على أن أنشيلوتي استقر على الدفع بالكرواتي لوكا مودريتش، بدلا من المصاب بيلينغهام.

وفاجأ أنشيلوتي الجميع بالدفع بالنجم التركي الشاب أردا غولر بدلا من بيلينغهام.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد

 

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، أنطونيو روديغر، فران غارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا غولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريغو.

أخبار ريال مدريدالدوري الإسباني

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