رسميا.. راضي الجعايدي مديرا فنيا لفريق بارادو الجزائري

أعلنت إدارة نادي أتلتيك بارادو الجزائري تعاقدها مع المدرب التونسي راضي الجعايدي، اليوم الثلاثاء، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفا للمدرب المؤقت السابق، صابر شريف.

ولم تعلن إدارة النادي الجزائري تفاصيل العقد الذي سيربطها بالمدرب الجديد، راضي الجعايدي، الذي رحل أخيرا عن قيادة سيركل بروج البلجيكي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "بعد أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق مبدئي، أعلن نادي بارادو رسمياً تولي راضي الجعايدي منصب المدير الفني للفريق الأول".

وأشرف النجم السابق لمنتخب تونس لأكثر من 8 سنوات على تدريب شباب فريق ساوثهامبتون، وتُوّج معه بالدوري الإنجليزي تحت 23 عامًا، كما قاد فريق هارتفورد سيتي لخوض مرحلة الإقصائيات في الدوري الأمريكي، وكان يعمل ضمن الجهاز الفني لفريق سيركل بروج البلجيكي، قبل قبول عرض فريقه السابق الترجي صيف 2021.

ويُعد الجعايدي أحد أبرز المدربين الصاعدين في كرة القدم التونسية، بعدما نجح كلاعب في ترك بصمة واضحة في تاريخ نادي الترجي ومنتخب "نسور قرطاج"، الذي توج معه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2004.

وأنهى أتلتيك بارادو الموسم الماضي للدوري الجزائري محتلا المركز السادس، برصيد 42 نقطة.