محكمة إسبانية تصدم ريال مدريد وتشابي ألونسو

تلقى ريال مدريد، الباحث عن استعادة كبريائه في الموسم الجديد، صدمة مفاجئة قبل أيام قليلة على بداية الدوري الإسباني الذي يستهله بمواجهة أوساسونا في ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الافتتاحية.

وخرج الفريق الملكي من موسم 2024 ـ 2025 خالي الوفاض إذ كانت آخر مشاركاته للموسم المنقضي في كأس العالم للأندية مخيبة للآمال بخروجه بخسارة مهينة أمام سان جيرمان (4 ـ0).

وبعد موسم ماراثوني مرهق لم يحقق فيه أي لقب، طالب ريال مدريد بتأجيل مباراته الافتتاحية في الليغا أمام أوساسونا والتي تم تعيينها يوم 19 أغسطس الجاري.

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وبعد رفض رابطة الدوري الإسباني طلب الريال منذ أكثر من أسبوع، تلقى الفريق ومدربه تشابي ألونسو ضربة جديدة عندما رفض قاضي المسابقات في الاتحاد الإسباني، وهو آخر لجنة للتقاضي، تأخير المباراة وتمسك بإقامتها في موعدها الأول أي في 19 من شهر أغسطس.

وكشف خوسيه باديا، الصحفي في موقع "ديفنسا سنترال" الرياضي في إسبانيا أن قاضي المسابقات رفض تغيير موعد المباراة الافتتاحية لفريق المدرب ألونسو، مضيفا:"مباراة ريال مدريد وأوساسونا لن تُؤجل، القاضي رفض الطلب وسُتلعب المباراة في 19 أغسطس الساعة 21:00 مساءً.

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وتابع باديا: "سيكون لريال مدريد وقت راحة أقل من خصومه بين الموسم والآخر، النادي واتحاد اللاعبين الإسبان يصفان ذلك بالأمر الخطير".

وأفاد المصدر ذاته بأن قاضي المسابقات الوحيد في الاتحاد الإسباني رفض الاستجابة لطلب ريال مدريد بتأجيل اللقاء، والذي كان يستند إلى عدم وجود فترة تحضير كافية للموسم الجديد بعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

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وكان الريال اتفق مع أوساسونا والاتحاد الإسباني على تأجيل المباراة، لكن رابطة الليغا بقيادة خافيير تيباس رفضت الاستجابة لذلك، قبل أن يأتي الرفض من القاضي أيضاً ليتم طي الملف وانتظار موعد 19 أغسطس لمواجهة الفريقين.

وحلّ ريال مدريد في المركز الثاني في الدوري الإسباني 2024 ـ 2025، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس الملك وكأس السوبر الإسبانيين أمام غريمه التقليدي برشلونة.