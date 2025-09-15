"كاف" يتخذ عقوبة مفاجئة ضد الأهلي طرابلس قبل انطلاق دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن عقوبة اللعب لمباراتين دون ضور الجماهير ضد النادي الأهلي طرابلس الليبي في مشاركته في دوري أبطال إفريقيا 2025 ـ 2026 بسبب أحداث مباراته الموسم الماضي مع سيمبا التنزاني في كأس الكونفدرالية.

وقالت مصادر قريبة من النادي الأهلي، بطل الدوري الليبي أن إدارة النادي تلقت خطابًا رسميًا من قبل لجنة العقوبات في "كاف" لإخطاره بالعقوبات الصادرة بحقه في نهاية الموسم الماضي وذلك على خلفية أحداث العنف والفوضى في مباراة الذهاب التي جمعته مع سيمبا التنزاني على ملعب طرابلس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقبل أسبوع من بداية مشاركته في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة نادي دادجي البنيني في الدور التمهيدي الأول، قرر الاتحاد الأفريقي توجيه عقوبة اللعب دون حضور الجمهور ضد الأهلي طرابلس في مباراتين متتاليتين في البطولات الأفريقية مع إيقاف تنفيذ نصف العقوبة بشرط عدم تكرار المخالفات خلال فترة 12 شهرًا.

وسيلعب النادي الأهلي طرابلس مباراة الإياب أمام دادجي البنيني في 27 سبتمبر الجاري دون حضور جماهيره في ملعب 11 يونيو في طرابلس لكنه في حال التأهل سيلعب بحضور جماهيره باعتبار أن المباراة الثانية مؤجلة التنفيذ.

وخاض الأهلي طرابلس الذي توج في أغسطس الماضي بطلا للدوري الليبي للمحترفين للمرة 14 في تاريخه، معسكرا إعداديا مغلقا في تونس تأهبا للسفر مساء اليوم الاثنين لمواجهة نادي دادجي البنيني يوم الجمعة القادم 19 سبتمبر.

وفي حال تأهله، سيواجه الأهلي طرابلس في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين كارا التوغولي أو نهضة بركان المغربي.

ويمثل النادي الأهلي ونادي الهلال بنغازي الكرة الليبية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب الاتحاد والأخضر في مسابقة كأس الكونفدرالية.