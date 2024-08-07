كشف نادي النصر السعودي عن قميصه للموسم الجديد بطريقة مبتكرة حظيت بإشادة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان النصر أعلن عن توقيع عقد شراكة مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية بِدءًا من الموسم المقبل، وذلك من أجل وضع علامتها التجارية على قمصان جميع الفرق والموظفين داخل "العالمي".

وحمل القميص الجديد علامة أديداس بالشكل المعتاد الذي ظهر باللونين الأصفر والأزرق.

ولم يتضمن الإعلان ظهور لاعبي فريق النصر كما تفعل الفرق العالمية، ولكن ظهر القميص على مجسمات لألعاب "الليغو" الشهيرة من ضمنها مجسم لفتاة محجبة.

وخاض "العالمي" عددًا من المباريات الودية خلال معسكره في البرتغال، وتعادل مع ليتيانو (1-1)، وفاز بهدف نظيف على ماريتيمو، قبل أن يتعادل مع فارنسي (1-1)، قبل الخسارة من بورتيمونينسي بهدف نظيف، والهزيمة أيضًا على يد بورتو بأربعة أهداف نظيفة.

ثم انتقل إلى معسكر آخر مقام في إسبانيا، وخاض مباراة واحدة، وكانت أمام غرناطة، وانتهت بخسارة كتيبة المدرب لويس كاسترو بهدف نظيف.

ثم سيواجه النصر نظيره ألميريا، مساء الأربعاء، لتكون الأخيرة قبل أن يختتم الفريق معسكره، ويستعد لمباراته المرتقبة أمام التعاون يوم الـ 14 من أغسطس 2024 في كأس السوبر السعودي.