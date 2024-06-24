الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا

يستهل منتخب البرازيل مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024 حينما يواجه كوستاريكا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، فجر الثلاثاء.

ويوجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من كولومبيا وكوستاريكا، علاوة على باراغواي.

البرازيل وصلت إلى نهائي النسخة الماضية، التي نظمتها على أرضها، ولكن خسرت المواجهة النهائية أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

ويعاني "السامبا" من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخسر 3 مباريات من أصل 6 خاضها حتى الآن.