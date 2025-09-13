ظلم النصر.. ما سر غضب مسلي آل معمر من حكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد؟ (صورة)

تفاعل مسلى آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي السابق، مع الجدل المثار حول الحكم جيل مانزانو عقب مباراة ريال سوسييداد وضيفه ريال مدريد مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على حساب مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة وسط جدل تحكيمي بعد إشهار الحكم مانزانو البطاقة الحمراء للاعب دين هويسن نجم ريال مدريد في الدقيقة 32.

أخبار ذات علاقة شكوى نارية مرفقة بوثائق.. أخطر تصعيد من ريال مدريد ضد حكام الدوري الإسباني

واعترض لاعبو ريال مدريد بقوة على قرار الحكم مانزانو وسط انتقادات واسعة من جماهير النادي.

أخبار ذات علاقة وثيقة خطيرة.. ريال مدريد يفضح الحكم مانزانو بوصية نيغريرا لبرشلونة

وعلق آل معمر ساخراً عبر حسابه بمنصة إكس قائلاً: "في موسم 2021 – 2021، وفي ملعب الجوهرة عرفنا إمكانياته الهائلة".

وجاءت تغريدة رئيس النصر السابق إشارة إلى مباراة فريقه ضد الاتحاد في الجولة العشرين للدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة بعد فضيحة طرد هويسن.. تقييم صادم لحكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

واحتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة للاتحاد بشهادة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي كما تغاضى عن طرد فهد المولد لاعب الاتحاد.

وأشهر الحكم الإسباني البطاقة الحمراء للاعب النصر أندرسون تاليسكا في هذه المباراة التي فاز بها الاتحاد.

ونال الحكم مانزانو وقتها اعتراضات عارمة من جانب إدارة نادي النصر.