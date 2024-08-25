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تحت أنظار ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

تحت أنظار ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي (فيديو)

تحت أنظار ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي (فيديو)
فريق إنتر مياميالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 4:33 ص

تألق لويس سواريز في قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره سينسيناتي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، على ملعب "تشيس" بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ليعزز النادي تصدره للمسابقة برصيد 56 نقطة.

وأحرز لويس سواريز، هدفي إنتر ميامي بمرمى سينسيناتي، في الدقيقتين الأولى والسادسة من عمر الشوط الأول للمباراة، ليرفع رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا منذ انضمامه إلى النادي الأمريكي.

 

 

وجاء الفوز تحت أنظار الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حضر في المدرجات مع عائلته، حيث يغيب منذ فترة عن الملاعب؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتعرّض النجم البالغ من العمر 37 عامًا لإصابة في كاحله الأيمن، في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، والتي توج بها "التانغو" للمرة الثانية تواليًا في الـ15 من يوليو الماضي.

 

 

 

وشهدت الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بوجه أفيليز لاعب إنتر ميامي.

وبهذه النتيجة، واصل إنتر ميامي، تصدره لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد سينسيناتي عند النقطة الـ 48 بالمركز الثالث.

ليونيل ميسيإنتر مياميالدوري الأمريكي

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