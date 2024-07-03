احتفال رائع من أردا غولر بعد فوز تركيا على النمسا (فيديو)

احتفل أردا غولر، نجم منتخب تركيا، بشكل رائع بعد قيادته لمنتخب بلاده للفوز على النمسا، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في يورو 2024.

وسجل ميريح ديميرال هدفين جاء أولهما بعد ثوانٍ من صافرة البداية ليقود تركيا إلى الفوز 2-1 على النمسا، والتأهل لملاقاة هولندا في دور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين من أردا غولر، وسجلهما ديميرال في الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله ميخائيل غريغوريتش في الدقيقة 66.

وتلتقي تركيا في دور الثمانية، يوم السبت المقبل، في برلين مع هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا.

وعقب المباراة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالات غرفة ملابس تركيا، إذ ظهر غولر يرقص بشكل رائع مع زملائه على وقائع الأغاني التركية.

ولم تعتد جماهير ريال مدريد بشكل خاص على رؤية غولر بهذه الفرحة، إذ بدا خجولاً بشكل كبير خلال الدقائق القليلة التي لعبها مع الفريق الموسم الماضي.

وحقق غولر رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة، إذ أصبح ثالث لاعب شاب (أقل من 20 عامًا) يسجل ويصنع في النسخة نفسها من بطولة أوروبا، بعد واين روني (إنجلترا) وكريستيانو رونالدو (البرتغال).

كما أصبح غولر ثاني أصغر لاعب يصنع هدفًا خلال مباراة إقصائية بالبطولة الأوروبية منذ العام 1980، وأنه خلف لأمين يامال نجم منتخب إسبانيا، الذي قدم تمريرة حاسمة في الفوز على جورجيا (4-1) في ثمن نهائي النسخة الحالية، وذلك بعمر 16 عامًا و353 يومًا.

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وقال غولر عقب مباراة الأمس:"كانت أمسية رائعة، وبذل الفريق كل ما في وسعه لتحقيق الفوز".

وأضاف: "تعرضنا لهزيمة سيئة في المباراة الودية الأخيرة أمام النمسا، وكنا نعلم أن هذه مباراة انتقامية، الأجواء في تلك البطولة جعلتني أفضل، ولعبت في مركز لم أكن معتادًا عليه، ولكن كان لدينا خطة معينة قمنا بالسير عليها".