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رياضة

رسميًا: يوفنتوس يضم نجم أتالانتا

رسميًا: يوفنتوس يضم نجم أتالانتا
تيون كوبمينيرز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 7:30 م

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط الهولندي تيون كوبمينيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر يوفنتوس بيانًا قال فيه: "أصبح تيون كوبمينيرز رسميًا لاعبًا جديدًا في يوفنتوس، قادمًا من أتالانتا".

وأضاف: "وقع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029".

 

 

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يوفنتوس دفع ما يقرب من 52 مليون يورو لصالح أتالانتا للحصول على خدمات كوبمينيرز، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.

وكان كوبمينيرز خرج من خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدرب مع زملائه في الأسابيع الماضية.

كما اُسْتُبْعِد من مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

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