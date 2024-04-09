رابطة الدوري الفرنسي تزيد من متاعب مبابي مع باريس سان جيرمان
كشفت رابطة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى (الليغ 1) عن مؤشر جديد من مؤشرات التراجع الواضح لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.
وغاب نجم منتخب فرنسا وهداف الدوري الفرنسي عن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة لاعب الشهر والتي تم الإعلان عنها مساء الثلاثاء.
وكشفت رابطة الدوري الفرنسي عبر حسابها على منصة "إكس" أن اللاعبين الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس 2024 هم لاعبا نادي ليل، إيدون زيغروفا، وجوناتان دافيد، ولاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا.
وغاب كيليان مبابي المهاجم المثير للجدل في الأسابيع الأخيرة عن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب، خلال الشهر الماضي، رغم تسجيله 3 أهداف بجانب صناعة هدفين في مباريات فريقه في الليغ 1 خلال شهر مارس.
وسبق لكيليان مبابي أن تُوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في 11 مناسبة وهو رقم قياسي منذ اعتماد الجائزة، فيما يملك السويدي زلاتان إبراهيموفتش، مهاجم البي آس جي السابق الرقم القياسي في عدد الجوائز المتتالية بثلاث مرات.