رابطة الدوري الفرنسي تزيد من متاعب مبابي مع باريس سان جيرمان

وغاب كيليان مبابي المهاجم المثير للجدل في الأسابيع الأخيرة عن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب، خلال الشهر الماضي، رغم تسجيله 3 أهداف بجانب صناعة هدفين في مباريات فريقه في الليغ 1 خلال شهر مارس.

وسبق لكيليان مبابي أن تُوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في 11 مناسبة وهو رقم قياسي منذ اعتماد الجائزة، فيما يملك السويدي زلاتان إبراهيموفتش، مهاجم البي آس جي السابق الرقم القياسي في عدد الجوائز المتتالية بثلاث مرات.