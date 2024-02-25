مشجعة مهووسة تثير رعب نجم ليفربول وعائلته
تعرض ترينت ألكساندر أرنولد للمطاردة لمدة عام من قبل إحدى المعجبات التي لا تفعل شيئًا سوى مضايقته وإرسال رسائل بذيئة إليه.
أرهبت هذه المرأة ترينت وعائلته، وقذفته برسائل صريحة، وحصلت على رقمه واتصلت به بلا نهاية
ذا صن
واضطر لاعب ليفربول إلى استئجار حراسة خاصة وتغيير رقم هاتفه وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فقد ظهرت تلك المرأة في منزله وفي مركز تدريب ليفربول وفي مطاعم ترينت المفضلة.
كما تعرض أفراد عائلة اللاعب للرسائل البذيئة أيضًا.
ووصفت الصحيفة هذه المطاردة قائلة: "لقد كان هذا أكثر عام من الجحيم بالنسبة لترينت".
وأضافت: "لقد أرهبت هذه المرأة ترينت وعائلته، وقذفته برسائل صريحة، وحصلت على رقمه واتصلت به بلا نهاية وأرسلت رسائل مزعجة ومواد فاحشة إلى منزله في شيشاير".
واختتمت: "لقد كان وقتًا مثيرًا للقلق حقًا، وقد بذل ترينت قصارى جهده حتى لا يؤثر ذلك على أدائه على أرض الملعب".