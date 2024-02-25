مشجعة مهووسة تثير رعب نجم ليفربول وعائلته

وأضافت: "لقد أرهبت هذه المرأة ترينت وعائلته، وقذفته برسائل صريحة، وحصلت على رقمه واتصلت به بلا نهاية وأرسلت رسائل مزعجة ومواد فاحشة إلى منزله في شيشاير".

واختتمت: "لقد كان وقتًا مثيرًا للقلق حقًا، وقد بذل ترينت قصارى جهده حتى لا يؤثر ذلك على أدائه على أرض الملعب".