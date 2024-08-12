وجه مشجع صدمة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قبل لقاء التعاون في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتستضيف مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مواجهة النصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر المحلي يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب الأهلي ضد الهلال غداً الثلاثاء في نصف النهائي ليواجه الفائز من هذه المواجهة الصاعد من لقاء النصر والتعاون.

ووصلت بعثة النصر إلى مدينة أبها بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في لقاء كأس السوبر السعودي.

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وفاجأ مشجع كريستيانو رونالدو بتعليق ساخر في أثناء وصول البعثة إلى أبها قائلًا:" ميسي عمك" إشارة للنجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

وعاش رونالدو صراعًا كبيرًا مع ميسي حول الأفضلية في ملاعب كرة القدم، كما تقابلا في العديد من المناسبات، وتنافسا على الألقاب والكرة الذهبية.

ويلعب ميسي حاليًا في صفوف إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال وإسبانيا استعدادًا للموسم المقبل، ولم يقدم الفريق السعودي العروض المنتظرة في المباريات التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل.