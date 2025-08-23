ماركيز يحطم الرقم القياسي للفة مرتين في بطولة العالم للدراجات النارية

حطم مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، الرقم القياسي لزمن اللفة في حلبة بالاتون بارك مرتين، اليوم السبت، ليقتنص مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، فيما خاض زميله في الفريق فرانشيسكو بانيايا أسوأ تجارب تأهيلية له هذا الموسم.

وسينضم إلى ماركيز، الذي يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم، في الصف الأمامي ماركو بيتسيكي من فريق أبريليا وفابيو دي جيانانتونيو من فريق (في. آر. 46 ريسنغ)، إذ خاض كل منهما معركة خلال التجارب الأولى للوصول للتجارب التأهيلية.

وقال ماركيز: "إنها مفاجأة (رؤيتهما في الصف الأمامي) وفي الوقت نفسه، لا لأننا لا يمكن أن ننسى أننا في حلبة جديدة، في كل مرة تستبدل بالإطارات أخرى جديدة، تجد أفاقا جديدة. لذا كانوا قادمين من التجارب الأولى وحقيقة أنهم نفذوا بالفعل هجومين زمنيين".

وأضاف: "كانا سريعين للغاية، لكننا قمنا بعملنا. سعيد جدا بالانطلاق من الصف الأمامي خاصة من مركز أول المنطلقين".

وشهدت الحصة الكثير من الإثارة، إذ تعرض بيدرو أكوستا من فريق (كيه. تي. إم)، الأسرع في التجارب الحرة أمس الجمعة، لحادث مبكر أدى إلى تدمير دراجته.

وانطلق أكوستا مسرعا نحو الحاجز، واستخدم إحدى الدراجات التي تنقل المتسابقين إلى منطقة الفرق خلف المرأب.

ورغم أنه تمكن من إكمال لفة إضافية، لم يحقق غير المركز السابع بدراجته الاحتياطية.

ورد ماركيز على اقتراب منافسيه من رقمه القياسي الأول للفة بالخروج مرة أخرى وتحقيق زمن قياسي آخر قدره دقيقة واحدة و36.518 ثانية لينتزع مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة له هذا الموسم.

وتأهل شقيقه أليكس، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 142 نقطة خلفه، في المركز الـ11.

ومع ذلك، سيبدأ متسابق فريق جريسيني ريسنغ من المركز الـ14، بعد حصوله على عقوبة التأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق بسبب القيادة ببطء على خط السباق أثناء التجارب وإعاقة متسابق آخر.

وكانت الصدمة الأكبر في فترة ما بعد الظهر من نصيب بانيايا، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم، لكنه عانى في الجولات الأخيرة.

ولم يتمكن بطل العالم مرتين من تحقيق غير المركز الـ15، ليغيب عن التجارب الثانية للمرة الأولى هذا الموسم، وشوهد المتسابق الإيطالي يهز رأسه بعد زمنه المخيب للآمال للفة.

وقال دافيدي تاردوتسي مدير فريق دوكاتي: "من الواضح أننا لسنا سعداء بهذه النتيجة. سيكون سباقا صعبا للغاية من الناحية النفسية، ولأن التجاوز في هذه الحلبات صعب للغاية عند الانطلاق من المركز الـ15. إنه صعب للغاية".