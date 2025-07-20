"اعتذار" الهلال.. بيان الاتحاد السعودي يفجر جدلاً بشأن عقوبات السوبر

فجر البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن بطولة كأس السوبر المحلي جدلاً واسعاً.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل في دولة هونغ كونغ.

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وتنطلق البطولة بمواجهة بين الاتحاد بطل دوري روشن وكأس الملك ضد النصر صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي يوم 19 أغسطس المقبل.

وكان مقرراً أن يلتقي الهلال وصيف الدوري منافسه القادسية وصيف كأس الملك يوم 20 من الشهر المقبل قبل أن يتقدم الهلال بخطاب رسمي يخطر خلاله الاتحاد بعدم المشاركة في البطولة.

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الاعتذار سر الجدل

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً وصف خلاله قرار الهلال بعدم خوض بطولة كأس السوبر بالاعتذار وليس الانسحاب.

وأثارت هذه النقطة جدلاً واسعاً خاصة أنها قد تؤثر على العقوبات المحتملة بشأن عدم مشاركة الهلال.

وأعلن الاتحاد أنه سيراجع الأمر وفقاً للوائح المنظمة وسيصدر القرارات المناسبة بشأن قرار الهلال.

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العقوبات المنتظرة

تشير اللوائح إلى معاقبة الهلال بغرامة مالية ستكون على أقل تقدير نصف مليون ريال سعودي بجانب احتمالية وصولها إلى مبلغ أكبر حال فرض لجنة المسابقات عقوبات أكبر.

وسيتم حرمان الهلال من خوض النسخة القادمة للسوبر السعودي وذلك حال اعتباره منسحباً.

ولكن وصف الاتحاد السعودي القرار بأنه اعتذار قد يشير إلى إدراجه تحت بند الظروف القاهرة وهو ما يساهم في تخفيف العقوبات ضد الهلال وقد لا يشمل حرمانه من خوض النسخة القادمة للبطولة.

ويرجع قرار الهلال إلى ضيق الوقت بالنسبة لإعداد الفريق للموسم الجديد بعد المشاركة في كأس العالم للأندية التي اختتمت في منتصف شهر يوليو الجاري بالولايات المتحدة.