رد منتخب مصر على كلوب بشأن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر أمم أفريقيا
كشفت تقارير إعلامية، عن الرد الحاسم لمسؤولي منتخب مصر، على الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن رغبته في إبقاء محمد صلاح مع الفريق، لخوض مواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 7 يناير المقبل.
وينطلق معسكر المنتخب المصري يوم 3 يناير، وهو الموعد الذي طلب فيه روي فيتوريا، مدرب الفراعنة، انضمام جميع اللاعبين لمعسكر المنتخب بمن فيهم صلاح؛ إذ نص قرار الكاف على أحقية المنتخب في استدعاء لاعبيه قبل انطلاق البطولة القارية بـ 14 يومًا.
وكان كلوب قد قال في تصريحات إعلامية: "لم أفكر في خططنا ليناير المقبل، حتى الآن، إلّا أنه على الأرجح سيكون محمد صلاح متاحًا لمواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 يناير، لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح للاعبين بمغادرة صفوفنا".
ولكن الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، قال عبر برنامجه، مساء السبت، بشأن هذه الأزمة: "تواصلنا مع مصدر في المنتخب المصري وسألناه عن تصريحات كلوب بشأن خوض صلاح مباراة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 يناير، وكانت الإجابة أن النادي الإنجليزي لم يتواصل معنا، وصلاح متواجد في بداية معسكر أمم أفريقيا".
ومن المقرر أن يقود "صلاح" منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من غانا، والرأس الأخضر وموزمبيق؛ إذ يسعى الفراعنة إلى تحقيق اللقب الأفريقي بعدما اكتفوا بالميدالية الفضية في النسخة الماضية عقب الخسارة أمام السنغال.