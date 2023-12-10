رد منتخب مصر على كلوب بشأن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر أمم أفريقيا

كشفت تقارير إعلامية، عن الرد الحاسم لمسؤولي منتخب مصر، على الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن رغبته في إبقاء محمد صلاح مع الفريق، لخوض مواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 7 يناير المقبل.

وينطلق معسكر المنتخب المصري يوم 3 يناير، وهو الموعد الذي طلب فيه روي فيتوريا، مدرب الفراعنة، انضمام جميع اللاعبين لمعسكر المنتخب بمن فيهم صلاح؛ إذ نص قرار الكاف على أحقية المنتخب في استدعاء لاعبيه قبل انطلاق البطولة القارية بـ 14 يومًا.

وكان كلوب قد قال في تصريحات إعلامية: "لم أفكر في خططنا ليناير المقبل، حتى الآن، إلّا أنه على الأرجح سيكون محمد صلاح متاحًا لمواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 يناير، لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح للاعبين بمغادرة صفوفنا".