تفاصيل العرض الجديد.. النصر السعودي يشعل صفقة سعد الناصر

تقدم نادي النصر السعودي بعرض جديد من أجل حسم صفقة اللاعب سعد الناصر نجم فريق التعاون السعودي.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بصفقة الناصر الذي يشغل مركز الظهير الأيسر بعد التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، والإسباني إينيغو مارتينيز، بجانب الثنائي السعودي نادر الشراري، وعبد المالك الجابر.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن رفع نادي النصر قيمة العرض المالي المقدم إلى التعاون لحسم الصفقة إلى 30 مليون ريال سعودي بجانب رحيل اللاعب محمد مران.

وأشارت إلى أن إدارة التعاون طلبت، في وقت سابق، الحصول على خدمات محمد مران بخلاف 30 مليون ريال لبيع سعد الناصر مع وضع نسبة إعادة بيع وهو ما نفذه النصر ولكن التعاون تراجع وطلب مبلغ أعلى.

وأوضحت أن إدارة التعاون تفضل بيع اللاعب بمقابل مالي أعلى دون الحصول على خدمات أي عناصر من فريق النصر.

ويرغب نادي القادسية بقوة في ضم سعد الناصر بخلاف اهتمام من نادي الاتحاد، ولكن اللاعب صاحب الـ 24 عاماً يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي النصر.

وتخرج سعد الناصر من صفوف الهلال السعودي قبل رحيله إلى التعاون حيث تألق بشكل لافت.