موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

يواصل فريق ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ويستعد لخوض غمار ثالث جولات منافسات موسم 2025-2026، في مواجهة طاحنة أمام منافسه التقليدي آرسنال.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن خاض ليفربول مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، والتي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثية مقابل هدفين، في سيناريو درامي.

وبفضل هذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بعد أن كان قد بدأ الموسم بانتصار كبير في الجولة الأولى على نادي بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي الجانب الآخر، يقدم آرسنال مستويات قوية في بداية مشواره هذا الموسم، إذ حقق الفوز في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

ثم انتصر آرسنال في الجولة الثانية على ليدز يونايتد بنتيجة كبيرة بلغت خمسة أهداف نظيفة.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي:

ستقام مباراة ليفربول ضد آرسنال، يوم الأحد 31 أغسطس 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وستقام المباراة على ملعب آنفيلد معقل فريق ليفربول.