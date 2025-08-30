وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة كاميشيفاخا في مقاطعة دونيتسك

بعد تلقيه مكالمة.. خالد الشنيف يكشف المادة التي تناولها لاعبو الخلود (فيديو)

الإعلامي السعودي خالد الشنيفالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 8:10 ص

فسّر الإعلامي خالد الشنيف، حديثه المثير، على لقطات التقطتها كاميرات البث المباشر تظهر لاعبي نادي الخلود وهم يتناولون مادة غامضة خلال مباراة الفريق أمام نظيره الاتفاق، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت كاميرات قناة "ثمانية" الرسمية الناقلة للمباراة، قد رصدت عدداً من لاعبي الخلود البدلاء وهم يتناولون مادة يشبه مظهرها "العلكة"، دون أن تتأكد طبيعتها أو ماهيتها بشكل رسمي في ذلك الوقت.

وعلّق الشنيف خلال برنامجه على اللقطة قائلاً: "هناك لاعبان من نادي الخلود على دكة البدلاء كانا يأكلان شيئاً، أعتقد أن الأمر يتعلق بتناول علك، واللاعب اندهش وارتبك، عندما شاهد الكاميرا وهي تركز عليه".

تفسير الأمر

لكن التطور الأبرز جاء بعد ذلك، عندما أذاع الشنيف توضيحاً جديداً في نفس الحلقة، كشف فيه عن تلقيه اتصالاً هاتفياً مباشراً من أحد لاعبي نادي الخلود، أكد خلاله أن المادة التي تم تناولها كانت مجرد "قهوة"، وليس لها أي علاقة بأي مواد أخرى.

يذكر أن نادي الخلود خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الاتفاق بنتيجة (2-1).

 

 

