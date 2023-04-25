لاغازيتا: يوفنتوس يواجه خطر الحرمان من المشاركة بدوري أبطال أوروبا

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس لن يفلت من العقوبة، في حال إدانته، حتى لو فاز بلقب الدوري الأوروبي.

وفي الوضع الطبيعي يتأهل الفريق الفائز بالدوري الأوروبي مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي بغض النظر عن مركزه في الدوري المحلي.

وقبل أيام ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا حكمًا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب صفقات انتقال لاعبين.

وجاء قرار مجلس الضمان الرياضي بعدما طعن يوفنتوس ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.