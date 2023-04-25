لاغازيتا: يوفنتوس يواجه خطر الحرمان من المشاركة بدوري أبطال أوروبا
قالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يزال في انتظار المحكمة الإيطالية للبت في قضية الانتهاكات المحتملة لقواعد ترخيص النادي و"اللعب النظيف" المالي ليوفنتوس.
وأكدت الصحيفة، أن الاتحاد يضغط لاتخاذ قرار سريع وأنه إذا تم تمديد وقت التحقيق فلن ينتظر قرار العدالة الإيطالية، وسيقرر بنفسه مصير يوفنتوس من خلال تحقيق مواز.
وأشارت إلى أنه في حال إدانة مديري يوفنتوس والتأكد من وجود سلوك غير رياضي فإن البيانكونيري مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لمدة عام على الأقل.
وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس لن يفلت من العقوبة، في حال إدانته، حتى لو فاز بلقب الدوري الأوروبي.
وفي الوضع الطبيعي يتأهل الفريق الفائز بالدوري الأوروبي مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي بغض النظر عن مركزه في الدوري المحلي.
وقبل أيام ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا حكمًا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب صفقات انتقال لاعبين.
وجاء قرار مجلس الضمان الرياضي بعدما طعن يوفنتوس ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.
كما منعت المحكمة 11 مسؤولًا سابقًا وحاليًّا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.
ورغم قبول طعن يوفنتوس جزئيًّا، فإن المجلس لم يبرئه من ارتكاب مخالفات.
لكنه قرر أن محكمة أخرى معنية بشؤون كرة القدم مؤلفة من قضاة آخرين ينبغي أن تبدأ النظر في القضية ضد يوفنتوس ومسؤوليه والتوصل إلى عقوبة مناسبة.
وأكدت السلطات الرياضية العقوبة الصادرة بحق أربعة من أصل 11 مسؤولًا سابقًا وحاليًّا بالنادي بينهم أندريا أنيلي وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي الحالي في توتنهام هوتسبير.
وحاليًّا يحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة من 31 مباراة قبل 7 جولات على النهاية.