بعد كومان.. مفاجآت مدوية في ميركاتو النصر السعودي المشتعل

يعمل نادي النصر السعودي، على إبرام "صفقات مدوية" جديدة، وذلك بعد أن بات الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، على بعد خطوات من الانضمام إلى صفوف "العالمي"، بعدما توصلت إدارة النادي إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في العملاق الألماني لضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو.

بعد التعاقدات المثيرة للبرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي والإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، يُعد وصول كومان نقلة نوعية في خط هجوم النصر، الذي يضم الأسطورة كريستيانو رونالدو، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.

واختتم النصر معسكره الإعدادي، الذي أقيم في النمسا والبرتغال، ويبقى التركيز منصبًّا على تحركات سوق الانتقالات، حيث تواصل الإدارة تعزيز صفوف الفريق بصفقات كبيرة.

مفاجآت قادمة

وفقًا لِما كشفه الإعلامي ساشا تافوليري، فإن ميركاتو النصر لم يُغلق بعد، حتى بعد التعاقد مع كومان.

وقال تافوليري: إن الإدارة النصراوية تستهدف التعاقد مع لاعب وسط وظهير أيسر لسد الثغرات المتبقية في الفريق.

ولم يكشف عن الأسماء المرشحة حتى الآن، إلا أنه أكد أن الإدارة تستهدف لاعِبَين على الأقل.