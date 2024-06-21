تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا 2024
يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا بين منتخبي فرنسا وهولندا اللذين يطمحان لتأكيد انتصارهما الأول في النهائيات والانفراد بصدارة المجموعة والعبور رسميا لدور الستة عشر.
وبعد أن جمعتهما التصفيات المؤهلة ليورو 2024 وكانت الغلبة ذهابا وإيابا لمنتخب الديكة بنتيجة (6 ـ 1) في مجموع المباراتين مع رباعية كاملة للنجم كيليان مبابي في شباك منتخب الطواحين، ستكون موقعة مساء اليوم الجمعة مختلفة بالتأكيد حيث يسعى المنتخب الهولندي إلى تأكيد فوزه في الجولة الأولى على بولندا على درب استعادة أمجاده القارية التي كان حققها أيضا على الأراضي الألمانية عام 1988.
وبينما كانت كل الأضواء ستسلط على النجم الفرنسي المثير للاهتمام كيليان مبابي خلال موقعة ملعب "ريد بول أرينا" لكونه سيظهر للمرة الأولى بعد تعرضه لإصابة خطيرة بكسر في الأنف خلال المواجهة السابقة أمام النمسا، اختار ديديه ديشان ترك قائد الديكة على مقاعد البدلاء وعدم المجازفة به وهو ما كانت "إرم نيوز" أشارت إليه منذ يومين من أن قرار تشريك مبابي أساسيا يبدو خيارا صعبا استمر الغموض بشأنه حتى اليوم.
وظهر مبابي وهو حامل لواقي على الأنف خلال حركات الإحماء لمنتخب فرنسا، حيث استقر رأي الجهازين الفني والطبي على أن يحمل مبابي الواقي على الأنف لتفادي تفاقم الإصابة في حال الدفع به أثناء اللعب.
وفي غياب مبابي، يقود تشكيلة فرنسا أنطوان غريزمان، فيما سيعتمد ديشان أيضا مايك ماينان في حراسة المرمى، وجول كوندي ووليام ساليبا ودايو أوباميكانو وتيو هرنانديز ونجولو كانتي وأوريلين تشواميني وأدريان رابيو وعثمان ديمبلي وماركوس تورام.
ويبدو أن قرار عدم الدفع بكيليان مبابي أساسيا تم اتخاذه في آخر الدقائق قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية، فيما ظهر نجم ريال مدريد، (المرتقب) وهو في حالة انفعال وغضب خلال الحركات الإحمائية وعندما كان طبيب منتخب الديكة بصدد فحص الواقي على الأنف ومدى ملاءمته للاعب الذي بدا في وضع غير مريح بحسب الصور والأصداء القادمة من ملعب لايبزيغ.
من جهته، سيعول رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي على التشكيلة التالية: بارت فيربروخن في حراسة المرمى ودينزل دمفريس وستيفان دي فري وفيرجيل فان دايك ونيثن آكي وييردي سكوتن وتيجاني ريندرز وتشافي سيمونز وكودي جاكبو ويريمي فريمبونج وممفيس ديباي.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024:
الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور يستعد لإطلاق صافرة بداية المباراة ومنتخب هولندا هو من يبدأ ركلة البداية.
الدقيقة 1: المنتخب الهولندي يبدأ بقوة: جيريمي فريمبونغ يرسل كرة قوية ومخادعة في الزاوية اليسرى لكن حارس مرمى فرنسا يبعد الخطر والكرة تنتهي إلى ركلة ركنية.
الدقيقة 4: فرنسا ترد الفعل سريعا: أنطوان غريزمان يستلم الكرة من تمريرة ذكية ويسدد على بعد مسافة قصيرة. لكن بارت فيربروخن يتصدى بشكل واثق ويمنح فرنسا فقط ركلة ركنية.