تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا 2024

يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا بين منتخبي فرنسا وهولندا اللذين يطمحان لتأكيد انتصارهما الأول في النهائيات والانفراد بصدارة المجموعة والعبور رسميا لدور الستة عشر.

وبعد أن جمعتهما التصفيات المؤهلة ليورو 2024 وكانت الغلبة ذهابا وإيابا لمنتخب الديكة بنتيجة (6 ـ 1) في مجموع المباراتين مع رباعية كاملة للنجم كيليان مبابي في شباك منتخب الطواحين، ستكون موقعة مساء اليوم الجمعة مختلفة بالتأكيد حيث يسعى المنتخب الهولندي إلى تأكيد فوزه في الجولة الأولى على بولندا على درب استعادة أمجاده القارية التي كان حققها أيضا على الأراضي الألمانية عام 1988.