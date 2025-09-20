رد فعل جورجينا رودريغيز بعد هدف رونالدو أمام الرياض (فيديو)

خطفت المؤثرة وعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز الأضواء خلال مباراة النصر والرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم النصر (3 ـ 0).

وأظهرت جورجينا، شريكة رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مدرجات ملعب الأول بارك في الرياض بعد هدف النجم البرتغالي الثالث لفريقه في المباراة.

وتقدم جواو فيليكس بالهدف الأول للنصر ضد نادي الرياض منذ الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وجاء دور الأسطورة رونالدو ليحرز الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 33 وهو الهدف الأول له منذ أن سجل ركلة جزاء في الجولة الأولى أمام التعاون (5 ـ 0).

ولم تترك جورجينا، التي كانت حاضرة على المدرجات في مباراة الجولة الثالثة اليوم، الفرصة دون أن تستأثر بالاهتمام والإعجاب عندما وقفت إعجابا بهدف زوجها ثم صفقت لتحيته وتشجيعه.

ومن جهته، كان رونالدو بعد احتفاله المميز بالهدف ينظر إلى المدرجات ويرد على تحية جورجينا التي كانت حاضرة مع أبنائهما في المدرجات.

وعلق الحساب الرسمي لقنوات ثمانية على مقطع فيديو تحية جورجينا إلى رونالدو بالقول: "من تحية دافئة مع عائلته إلى هدف رائع واحتفاليه معهم"

وكانت جورجينا وأبناؤها ظهروا قبل بداية المباراة وهم يقفون في المدرجات فيما توجه أسطورة البرتغال إليهم بنظرة خاصة للتحية والإعجاب.

ويتقدم النصر السعودي خلال الشوط الأول من مباراته أمام الرياض بثلاثية نظيفة ليسير نحو الفوز الثالث تواليا في الدوري السعودي دون أن تستقبل شباكه أي هدف.