شهدت مباراة منتخبي المغرب والأرجنتين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد باريس 2024 إثارة وتشويقا كبيرين، قبل أن تشهد واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الألعاب وتاريخ كرة القدم بشكل عام.

وخلال تسجيل المنتخب الأرجنتيني هدف التعادل (2 ـ 2) في الدقيقة 90 +16 من المباراة عن طريق مهاجمه ميدينا، اجتاح عدد من مشجعي التانغو أرض الملعب للتعبير عن فرحتهم بتعديل النتيجة في وقت قاتل.

وقالت مصادر من شبكة قنوات "بي إن سبورت" إنه تم اتخاذ قرار لاستكمال المباراة لمدة 3 دقائق لم يتم خوضها ؛ بسبب اجتياح أرض الملعب من قبل الجمهور.

وأضاف المصدر ذاته أن مباراة المغرب والأرجنتين لم تنتهِ بشكل رسمي، في واحدة من أغرب الأحداث والمباريات في اليوم الأول لمنافسات كرة القدم في باريس 2024.

وتابع أن الحكم لم يعلن عن نهاية المباراة بسبب اجتياح بعض المشجعين أرضية الملعب، مضيفا أن المنظمين وطاقم الحكام قرروا لعب 3 دقائق أخيرة من دون جمهور.

ووفقا لشبكة بي إن سبورت يُعقَد حاليا اجتماع بين المنظمين وحكام المباراة لاتخاذ القرار النهائي، في حين أن لاعبي المنتخبين لم يغادروا بعد غرفة تغيير الملابس.

يشار إلى أن الأرجنتين نجحت في تعديل النتيجة (2 ـ 2) بعدما كانت متأخرة بثنائية المهاجم المغربي سفيان رحيمي.