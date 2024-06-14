إصابات وهزائم وحالات فنية مقلقة.. المرشحون لـ"يورو 2024" في ورطة
ساعات تفصلنا عن الافتتاح الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تقام بمشاركة عمالقة القارة العجوز في ضيافة المنتخب الألماني.
البطولة المنتظرة يبدو أن بعض المرشحين لحصدها مهددون في الأيام الأخيرة بالكثير من الأمور التي قد تجعل فوزهم باللقب مجرد أحلام.
ما بين الإصابات والهزائم المحبطة في المباريات التحضيرية للبطولة والحالات الفنية غير المرضية للجماهير، هناك فرق مرشحة لكنها ليست في أفضل أحوالها مؤخرًا، دعونا نستعرضهم فيما يأتي:
منتخب "الديوك الجريحة"
منذ خسارتهم لنهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، قبل عام ونصف العام، لا يبدو أن المنتخب الفرنسي نجح في لم شتاته مرة أخرى.
الفريق خسر وديًّا في مارس الماضي من ألمانيا بهدفين نظيفين وترك الكثير من علامات الاستفهام بشأن حالته الفنية بالأخص بعد التعادل دون أهداف ضد كندا.
بالإضافة إلى ذلك سيدخل البطولة دون أوريليان تشواميني، نجم ريال مدريد، الذي سيغيب على الأقل عن مواجهة النمسا الافتتاحية، وكذلك هناك شكوك كبيرة حول لحاق أدريان رابيو بالمواجهة.
هناك شكوك أخرى حول رأس الحربة الذي يجب أن يلعب في ظل مستويات ماركوس تورام المتواضعة ضد لوكسمبورغ وكندا، وكبر عمر أوليفييه جيرو، كل ذلك يترك ذلك المركز مفتوحًا أمام مبابي.
منتخب إسبانيا وتحسن بسيط
بداية منتخب إسبانيا في التصفيات لم تكن الأفضل، فخسروا من اسكتلندا، لكنهم نجحوا في جمع شتات أنفسهم سريعًا وتأهلوا للبطولة بسهولة.
نتائج الفريق الأخيرة أفضل من السنوات الماضية وتبشر ببطولة جيدة لكن مع الكثير من الحذر، الفريق فاز ضد أيرلندا الشمالية وأندورا بخماسية لكل مواجهة، لكنه قبل أسابيع قليلة تعادل مع البرازيل بثلاثة أهداف لكل فريق وتلقى هدفًا في الدقائق الأخيرة لا يبشر بالكثير من التركيز أمام الكبار طوال الـ90 دقيقة.
لا توجد إصابات مؤثرة في صفوف المنتخب الإسباني في الوقت الحالي، لكن لا يزال صداع رأس الحربة مستمرًا وفي ظل مستويات موراتا المتراجعة، هناك خيارات أخرى، مثل: خوسيلو وميكيل أويارزابال وداني أولمو كرأس حربة وهمي.
منتخب إنجلترا وعلامات مثيرة للقلق
كتيبة غاريث ساوثغيت لا تمر بأفضل أوقاتها بعد أن كانت حسمت تأهلها للبطولة بشكل مبكر، في ظل وجود الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدير الفني للفريق.
فوز واحد في خمس مباريات يجعل جماهير إنجلترا في حالة قلق مستمرة، في ظل قرب مواجهات اليورو أمام فرق عنيدة، مثل: سلوفينيا وصربيا والدنمارك.
ومع إصابة الظهير لوك شاو وخروج جون ستونز يعرج ضد آيسلندا وغياب هاري ماغواير، قد يبدو دفاع الإنجليز في حاجة إلى تدعيم كبير.
كل ذلك يحدث في وقت يثار فيه الكثير من الجدل حول الشريك المثالي لديكلان رايس في وسط الملعب، هل يكون كونو غالاغير وهو الخيار المفضل لغاريث ساوثغيت أم كوبي ماينو أفضل لاعبي مانشستر يونايتد مؤخرًا، أم آدم وارتون؟
ألمانيا والماضي الأليم
في ألمانيا الجماهير متحمسة للبطولة والفريق يبدو عليه علامات تحسن كبيرة، لكن المشاركات المحبطة الأخيرة في البطولات الكبرى تجعل تلك الحماسة فيها الكثير من الحرص.
التعادل وديًّا مع أوكرانيا أيضًا كان سببًا في تقليل حدة الحماسة قليلًا، ثم الفوز بشق الأنفس على اليونان، كلها أمور تجعل صاحب الأرض في موقف حرج قبل البطولة.
أضف إلى ذلك غياب ليروي ساني عن البطولة للإصابة وعدم استعادة مانويل نوير لمستواه المعهود، حتى الآن، بعد إصابته بكسر في الساق، وظهر ذلك ضد أوكرانيا واليونان بأخطاء ساذجة تكمل ما فعله ضد ريال مدريد.
كل ذلك يزيد من صداع المدرب يوليان ناغلزمان حول إمكانية الدفع بمارك أندريه تير شتيغن أساسيًّا.
البرتغال ورقصة رونالدو الأخيرة
في الطريق للصعود كانت البرتغال مثالية، لكن في الوديات قبل البطولة تلقى الفريق ثمانية أهداف لكنه سجل عشرة.
دفاعات البرتغال قد تثير القلق بعد الخسارة بثنائية من سلوفينيا في مارس وكرواتيا الأسبوع الماضي وتلقي هدفين آخرين من السويد وفنلندا، كل تلك الأهداف من هذه الفرق قد يثير تساؤلًا مهمًّا، كم ستسجل منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك في شباك البرتغال.
كل ذلك يحدث في الوقت الذي يعاني فيه قلب الدفاع المخضرم بيبي مشاكلَ أعاقته عن التواجد ضد فنلندا وكرواتيا، ولم يلعب لبورتو منذ أبريل الماضي، بجوار المشاكل العضلية التي عاناها فرانشيسكو كونسيساو مؤخرًا حيث لم يتأكد وجوده في المباراة الافتتاحية بعد.
التوقعات حول البرتغال رغم أنها ليست كبيرة فإنها تكبر كل يوم في ظل رغبة كريستيانو رونالدو في تحقيق لقب أخير على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.