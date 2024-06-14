إصابات وهزائم وحالات فنية مقلقة.. المرشحون لـ"يورو 2024" في ورطة

ساعات تفصلنا عن الافتتاح الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تقام بمشاركة عمالقة القارة العجوز في ضيافة المنتخب الألماني.

البطولة المنتظرة يبدو أن بعض المرشحين لحصدها مهددون في الأيام الأخيرة بالكثير من الأمور التي قد تجعل فوزهم باللقب مجرد أحلام.

ما بين الإصابات والهزائم المحبطة في المباريات التحضيرية للبطولة والحالات الفنية غير المرضية للجماهير، هناك فرق مرشحة لكنها ليست في أفضل أحوالها مؤخرًا، دعونا نستعرضهم فيما يأتي:

منتخب "الديوك الجريحة"

منذ خسارتهم لنهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، قبل عام ونصف العام، لا يبدو أن المنتخب الفرنسي نجح في لم شتاته مرة أخرى.

الفريق خسر وديًّا في مارس الماضي من ألمانيا بهدفين نظيفين وترك الكثير من علامات الاستفهام بشأن حالته الفنية بالأخص بعد التعادل دون أهداف ضد كندا.

بالإضافة إلى ذلك سيدخل البطولة دون أوريليان تشواميني، نجم ريال مدريد، الذي سيغيب على الأقل عن مواجهة النمسا الافتتاحية، وكذلك هناك شكوك كبيرة حول لحاق أدريان رابيو بالمواجهة.

هناك شكوك أخرى حول رأس الحربة الذي يجب أن يلعب في ظل مستويات ماركوس تورام المتواضعة ضد لوكسمبورغ وكندا، وكبر عمر أوليفييه جيرو، كل ذلك يترك ذلك المركز مفتوحًا أمام مبابي.