أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل رسمي.

واكتملت الفرق المشاركة في دور الـ 32 آخر المراحل التمهيدية لبطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها نادي الزمالك المصري.

وشهد الدور التمهيدي خروج اتحاد التواركة المغربي على يد آر سي أبيدجان الإيفواري بركلات الترجيح بجانب خروج البن الإثيوبي وزيسكو يونايتد الزامبي مبكرًا.

وتشهد منافسات دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مواجهات عربية على رأسها لقاء المصري ضد الهلال الليبي بعد تأهل الأخير على حساب كاتارا الأوغندي.

ويواجه فريق الملعب التونسي أيضًا منافسه اتحاد العاصمة الجزائري كما يستهل الزمالك المصري حامل اللقب مشواره بمواجهة البوليس الكيني، ويلعب نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية ضد دادجي البنيني.

وفيما يلي مواجهات دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي:

الزمالك المصري – البوليس الكيني

نهضة بركان المغربي – دادجي البنيني

أسيك الإيفواري – كارا التوغولي

الملعب المالي – باينسفيلي الليبيري

إنييمبا النيجيري – إيتوال البوركيني

جاراف السنغالي – آر سي أبيدجان الإيفواري

الملعب التونسي – اتحاد العاصمة الجزائري

سيمبا التنزاني – الأهلي طرابلس الليبي

المصري – الهلال الليبي

الصفاقسي التونسي – رايكونزو بطل بوروندي

فيتا كلوب الكونغولي – ستيلينبوتش الجنوب أفريقي

سيخوخيني يونايتد الجنوب أفريقي – لواندا سول الأنغولي

ساينت ليبوبو الكونغولي – برافوس الأنغولي

أوتوهو الكونغولي – بلاك بولز الموزمبيقي

ديناموز بطل زيمبابوي – أورابا يونايتد البوتسواني

القسنطيني الجزائري – نسوتريمان الغاني.

ويصعد الفائز من هذه المواجهات إلى مرحلة المجموعات "ثمن النهائي" والتي تشهد مشاركة 16 فريقًا.