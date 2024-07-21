تُوج تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، اليوم الأحد، بسباق فرنسا للدراجات للمرة الثالثة في مسيرته، في إنجاز تاريخي لم يسبق له أحد.

وأصبح تادي بوغاتشار أول متسابق يفوز بسباقي إيطاليا وفرنسا للدراجات خلال نفس العام، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ عام 1998.

وأكد بوغاتشار هيمنته عبر الفوز بالمرحلة الأخيرة، ليكون الفوز السادس له في نسخة هذا العام.

وتفوق السلوفيني بوغاتشار على حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغارد، والبلجيكي ريمكو إيفينبول، اللذين أحرزا المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، في الترتيب العام للسباق، وكذلك في المرحلة الأخيرة.