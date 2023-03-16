كريم بنزيما يكشف تشخيص إصابته وموقفه من خوض الكلاسيكو

وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 82 ليشارك بدلا منه البرازيلي رودريغو، وذلك بعد ثلاث دقائق من تسجيل هدف الفوز.

وقال بنزيما عقب المباراة التي سجل فيها هدف الفوز لفريقه على ضيفه الإنجليزي " الإصابة كانت عبارة عن كدمة قوية في عظام الساق، مجرد كدمة. سأكون هناك (في كامب نو) يوم الأحد المقبل".

وأضاف بنزيما لصحيفة AS "كانت مباراة صعبة. لكننا أظهرنا في البداية أننا نريد المضي قدمًا والتأهل لدور الثمانية. في الدور المقبل كل الفرق جيدة وليس هناك فريق صغير. سنرى ما ستسفر عنه القرعة. يجب أن تعاني دائمًا. الشيء المهم هو الفوز والتأهل للدور التالي".

وعن حديثه مع مواطنه إدواردو كامافينغا خلال المباراة "تفاصيل صغيرة. يلعب لاعبي قلب دفاع ليفربول بشكل أكثر انفتاحًا وهناك دائمًا فرصة في الوسط. هذا هو المكان الذي كان الهدف فيه. إنه يحاول إنه صغير جدًا (إدواردو كامافينغا)، إنه موهوب جدًا ونحن سعداء جدًا به".