أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم النسائية، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعبة منتخب المغرب ياسمين المرابط قادمة من نادي ليفانتي وذلك بعقد يمتد حتى حتى 30 يونيو 2026.

وقال فالنسيا الناشط بدوري الدرجة الأولى الإسباني للسيدات، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إنه ضم رسميًا ياسمين المرابط لاعبة خط الوسط، المولودة في مدريد في 8 أغسطس 1999، قادمة من نادي ليفانتي لاس بلاناس.

وشاركت ياسمين المرابط، الحاملة للجنسيتين الإسبانية والمغربية مع ليفانتي في أكثر من 70 مباراة بين عامي 2021 و2024، كما حملت قبل ذلك ألوان ريال مدريد ورايو فاليكانو.

وخلال موسم 2023 ـ 2024، تألقت لاعبة الدفاع في صفوف ليفانتي عندما شاركت في 27 مباراة مع نادي ليفانتي، حيث سجلت هدفين، وصنعت اثنين آخرين.

وقالت النجمة المغربية بعد إمضاء العقد مع فالنسيا: "عندما كنت في السابعة من عمري، كنت أعيش في مدريد، وارتديت قميص فالنسيا لأول مرة، ولم أكن أعتقد أبدًا أنه بعد 18 عامًا ستتاح لي الفرصة لأن أكون لاعبة في الفريق الذي أتابعه منذ سنوات".

وأضافت: "أريد أن أساعد في إعادة نادي فالنسيا إلى المكان الذي يستحقه، سأقاتل من أجل ذلك الهدف لأن طموحاتي كبيرة هنا".

ولعبت المرابط (24 عامًا) 31 مباراة مع منتخب المغرب للسيدات، وسجلت 3 أهداف، بعد أن كانت اختارت الدفاع عن ألوان إسبانيا في بداية مسيرتها الكروية.