هل قميص ريال مدريد يُثقل كاهل بلينغهام؟ أنشيلوتي يجيب

وقال بلينغهام (20 عامًا) لدى انضمامه إلى الريال في يونيو/ حزيران الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109.75 مليون دولار)، إنه يرغب في إضافة المزيد من النجاحات لتاريخ النادي العريق الذي توّج بطلًا لأوروبا 14 مرة.

واللاعب الإنجليزي هو هداف الدوري الإسباني برصيد خمسة أهداف، وتألق كذلك في فوز إنجلترا 3-1 على اسكتلندا وديًّا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "إنه يلعب في مسابقة دوري كبرى وفي ناد كبير. يبلي بلاءً حسنًا وهذا لا يفاجئني. يعاني اللاعبون الجيدون ذوو الشخصية القوية أقل قليلًا من الآخرين".

وأضاف: "أن شخصية اللاعب في المقام الأول وقبل المستوى، تعني أن ارتداء قميص كبير مثل قميص ريال مدريد لا يثقل كاهله".