يحبون أصحاب العيون الزرقاء.. تعليق مثير من خالد الشنيف حول مانشيني

وجَّه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف انتقادات إلى اتحاد الكرة السعودي والأندية بسبب تمسكهم بالتعاقد مع المدربين الأجانب على حساب المدربين السعوديين.

وخرجت أصوات قوية للمطالبة بإقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، خاصة بعد التعادل سلبيًّا مع البحرين، مساء أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وفقد منتخب السعودية 7 نقاط في الجولات الأربع الأولى، حيث جمع 5 نقاط فقط، يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وخلال حلقة برنامج "دورينا غير" تهكم، الشنيف من عدم نظر الأندية واتحاد الكرة السعودي لمدرب مثل سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، قائلًا: "الشهري موجود ومتاح لتدريب المنتخب ولكن هم يحبون أصحاب العيون الزرقاء، أنصحك يا سعد بوضع عدسات زرقاء"، ليرد عليه الشهري ضاحكًا: "أنا من مواليد بريطانيا".

وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، ردَّ على الانتقادات التي طالته بشأن تمسكه ببقاء مانشيني، قائلًا في تصريحاته لوسائل إعلام سعودية عقب مواجهة البحرين: "سنجلس مع الإدارة الفنية وأعضاء مجلس الإدارة وسنرى القرارات المناسبة كي يظهر المنتخب بصورة جيدة، نحن الآن في وقت غضب، لا أستطيع تقييم الأمور واتخاذ قرار بهذا الوضع، سندرس كل الخيارات، وسنعلن القرارات بعد أيام".

وواصل المنتخب السعودي مسلسل تعثره على أرضه في الدور الحاسم من التصفيات، بعد التعادل مع إندونيسيا، والخسارة من اليابان.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة بعدما جمع 5 نقاط من الجولات الأربع الأولى.