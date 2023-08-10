الزلزولي يبلغ برشلونة بالاستمرار مع النادي
قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن عبدالصمد الزلزولي قرر الاستمرار في النادي بعد مرحلة من عدم اليقين حول مستقبله منذ عودته إلى صفوف الفريق.
وأعير الزلزولي الموسم الماضي إلى أوساسونا أملا في الحصول على دقائق لعب أكثر.
وخلال فترة إعداد الفريق قدَّم اللاعب مستويات جيدة كللها بهدف في مرمى توتنهام الإنجليزي بكأس خوان غامبر ما فتح شهيته للاستمرار مع الفريق.
وحسب تقارير إسبانية، كان الزلزولي يمتلك عروضًا من أندية إنجليزية وإسبانية على رأسها ولفارهامبتون الذي حاول أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب سواء أكان معارًا أم بيعًا نهائيًّا.
ووصلت العروض المقدمة إلى الزلزولي لـ24 مليون يورو.
وقالت سبورت إن جناح المنتخب المغربي المتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا قرر الاستمرار مع الفريق الأول لبرشلونة حيث سيراقب موقفه حتى يناير المقبل.
وإذا لم يمنح تشافي اللاعب دقائق لعب كافية فسيقوم بالمغادرة في يناير المقبل.
وفقد برشلونة خدمات الجناح الأساسي عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي؛ ما قد يمنح العناصر الشابة، مثل: الزلزولي ولامين يامال وأنسو فاتي، فرصًا أكبر للظهور.
ويرتبط برشلونة أيضًا بالتعاقد مع النجم نيمار جونيور رغم أن الصفقة تبدو صعبة بسبب موقف النادي المالي وتحفظ تشافي هيرناندز حول قدوم اللاعب بسبب تأثيره على غرفة خلع الملابس.
وحقق برشلونة انتعاشة اقتصادية مؤخرًا بالاتفاق مع إحدى الشركات لضخ مبالغ مالية مقابل بيع نسبة من برشلونة ستوديوز