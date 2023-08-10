الزلزولي يبلغ برشلونة بالاستمرار مع النادي

وخلال فترة إعداد الفريق قدَّم اللاعب مستويات جيدة كللها بهدف في مرمى توتنهام الإنجليزي بكأس خوان غامبر ما فتح شهيته للاستمرار مع الفريق.

وحسب تقارير إسبانية، كان الزلزولي يمتلك عروضًا من أندية إنجليزية وإسبانية على رأسها ولفارهامبتون الذي حاول أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب سواء أكان معارًا أم بيعًا نهائيًّا.

ووصلت العروض المقدمة إلى الزلزولي لـ24 مليون يورو.

وقالت سبورت إن جناح المنتخب المغربي المتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا قرر الاستمرار مع الفريق الأول لبرشلونة حيث سيراقب موقفه حتى يناير المقبل.

وإذا لم يمنح تشافي اللاعب دقائق لعب كافية فسيقوم بالمغادرة في يناير المقبل.

وفقد برشلونة خدمات الجناح الأساسي عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي؛ ما قد يمنح العناصر الشابة، مثل: الزلزولي ولامين يامال وأنسو فاتي، فرصًا أكبر للظهور.