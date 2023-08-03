الجزيرة يعلن رحيل المهاجم الروماني تاناسي

وغرد حساب الجزيرة الرسمي: "شكرا تاناسي على جهودك، كل التوفيق لك في مسيرتك".

وأجرى نادي الجزيرة تغييرات مهمة على مستوى أجانب الفريق هذا الصيف، كان أبرزها رحيل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.

وقبل الانضمام إلى الجزيرة كان تاناسي هدافا للدوري الروماني لموسمين متتاليين.