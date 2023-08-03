الجزيرة يعلن رحيل المهاجم الروماني تاناسي
انضم تاناسي إلى الجزيرة الصيف الماضي قادما من ستيوا بوخارست لمدة موسمين.
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه على موقع X المعروف سابقا بـ"تويتر"، الانفصال عن مهاجمه الروماني فلورين تاناسي.
وانضم تاناسي إلى الجزيرة الصيف الماضي قادما من ستيوا بوخارست لمدة موسمين.
وغرد حساب الجزيرة الرسمي: "شكرا تاناسي على جهودك، كل التوفيق لك في مسيرتك".
وأجرى نادي الجزيرة تغييرات مهمة على مستوى أجانب الفريق هذا الصيف، كان أبرزها رحيل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.
وقبل الانضمام إلى الجزيرة كان تاناسي هدافا للدوري الروماني لموسمين متتاليين.
وسجل تاناسي سبعة أهداف في 27 مباراة بجميع المسابقات مع الجزيرة بينها هدفان فقط في مسابقة دوري أدنوك.
ويقود الجزيرة الهولندي فرانك دي بور.